"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном

"Знаете, иногда война расставляет все по местам… Больно, но все же… И сколько бы мы ни задавали себе вопросов "зачем" и "для чего", каждая конкретная жизнь имеет уникальный опыт… Да, я тоже неоднократно задавала себе этот вопрос. И хотя не нашла пока однозначного ответа, одно я поняла точно. Война безжалостно срывает маски. И кто-то, собрав всю волю и мужество в кулак, продолжает расти, а кто-то просто деградирует, выпуская на свободу демонов", – написала актриса.

Мишина подчеркнула, что во время войны люди "обнажились и стало видно, что внутри и кто ты есть".

Актриса призналась, что сбилась со счета в своих разочарованиях.

"Токсичность, глупость, желание властвовать, зависть, мошенничество – иногда кажется, что вокруг стало слишком грязно. Но потом я думаю над тем, что на этом мутном фоне настоящие звезды светят гораздо ярче. Люди с добрыми сердцами, честные, сильные, те, кто смог обуздать страх и не изменил принципам. Тот, кто, спасаясь от внутренней тьмы, стал помогать, дарить, создавать. Так будет всегда! Тьма и свет! Иначе невозможно", – написала она.

Мишина призналась, что молится о том, чтобы пройти как можно быстрее этап, когда нужно научиться разочароваться и отпускать, жестко отстаивать свои границы и бороться за себя. По ее словам, из-за этой боли происходит очищение.

"Смотрите честно и верьте себе, своим ощущениям. Больше не стоит украшать в своих глазах тех, кто этого не стоит и кому пора осчастливить вас своим уходом. Крутой шанс все начать сначала. Новая страна, новая жизнь", – отметила актриса.

Пост она сопроводила снимком со своим десятилетним сыном Платоном. Актриса позировала в голубом платье, с широко разведенными ногами. Ее сын – облокотился на маму, держа ее за колени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксенія Мішина * (@misha.k.ua)

"Вы великолепны! Но мама не должна так сидеть, это не хорошо, еще и в платье..." – заявила подписчица rubinka2525.

"Выглядит так, как будто снова родила", – отметила prigoda.ua.

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