"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном

"Знаете, иногда война расставляет все по местам… Больно, но все же… И сколько бы мы ни задавали себе вопросов "зачем" и "для чего", каждая конкретная жизнь имеет уникальный опыт… Да, я тоже неоднократно задавала себе этот вопрос. И хотя не нашла пока однозначного ответа, одно я поняла точно. Война безжалостно срывает маски. И кто-то, собрав всю волю и мужество в кулак, продолжает расти, а кто-то просто деградирует, выпуская на свободу демонов", – написала актриса.
Мишина подчеркнула, что во время войны люди "обнажились и стало видно, что внутри и кто ты есть".
Актриса призналась, что сбилась со счета в своих разочарованиях.
"Токсичность, глупость, желание властвовать, зависть, мошенничество – иногда кажется, что вокруг стало слишком грязно. Но потом я думаю над тем, что на этом мутном фоне настоящие звезды светят гораздо ярче. Люди с добрыми сердцами, честные, сильные, те, кто смог обуздать страх и не изменил принципам. Тот, кто, спасаясь от внутренней тьмы, стал помогать, дарить, создавать. Так будет всегда! Тьма и свет! Иначе невозможно", – написала она.
Мишина призналась, что молится о том, чтобы пройти как можно быстрее этап, когда нужно научиться разочароваться и отпускать, жестко отстаивать свои границы и бороться за себя. По ее словам, из-за этой боли происходит очищение.
"Смотрите честно и верьте себе, своим ощущениям. Больше не стоит украшать в своих глазах тех, кто этого не стоит и кому пора осчастливить вас своим уходом. Крутой шанс все начать сначала. Новая страна, новая жизнь", – отметила актриса.
Пост она сопроводила снимком со своим десятилетним сыном Платоном. Актриса позировала в голубом платье, с широко разведенными ногами. Ее сын – облокотился на маму, держа ее за колени.
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"Вы великолепны! Но мама не должна так сидеть, это не хорошо, еще и в платье..." – заявила подписчица rubinka2525.
"Выглядит так, как будто снова родила", – отметила prigoda.ua.
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Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию. 21 июля актриса разместила в Instagram пост, в котором указала локацией Киев.