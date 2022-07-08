Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
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Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"

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Мишина: Мы сами должны иметь достоинство и готовность постоять за себя!
Мишина: Мы сами должны иметь достоинство и готовность постоять за себя!
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 7 июля опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что в Украине необходимо искоренить буллинг.

"Несмотря на то, что за историю своей публичности я уже отрастила себе крепкий панцирь, через который крайне редко проникают токсичные чувства от оскорбительных слов и оскорбительных комментариев, я до сих пор учусь держать удар. Ведь в нашем обществе, к моему большому сожалению, до сих пор бывают случаи, когда прецеденты пренебрежительного отношения становятся просто непозволительными!" – написала она.

Мишина подчеркнула, что сейчас в украинском пространстве все движется к новым ценностям.

"У нас больше нет морального права своим молчанием давать жизнь процветанию таких вещей, как буллинг, психологическое насилие, травля и сексизм. [...] Эти привычки доминировать и манипулировать, оставаясь безнаказанными, потом взращивают трагические непоправимые последствия для будущего целого общества, насилия в семьях! И из поколения в поколение передают разрушительные установки, указывающие на пренебрежительное место женщины в том же обществе", – написала она.

Мишина отметила, что благополучие как в семье, так и в целой стране начинается с отношения людей друг к другу и заканчивается там, где мнение человека начинают буллить или преследовать.

"Этому не должно быть места в нашем обществе! [...] Мы сами должны иметь достоинство и готовность постоять за себя! За свою честь, репутацию, в конце концов, за свое здоровое эмоциональное состояние! [...] Я призываю вас: хватит молчать, стыдиться и бояться! Мы должны создать столько прецедентов к ответственности, чтобы никому и в голову не пришло, что можно так безнаказанно зайти на вашу территорию, оставить кучу своего негативного "высера" там и – опять же, безнаказанно – отойти! Если вы не готовы постоять за себя, поверьте, никто не станет это делать за вас!" – заявила актриса.

Пост Мишина сопроводила изображением логотипа "Дизель Студио" и текстом: "Пока у руля наших культурных проектов люди, которые знать не знали ни о культуре, ни о этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим".

Контекст:

В начале июля в публичном пространстве разгорелся скандал с участием руководства "Дизель Студио". Издание "ГОРДОН" рассказывало хронологию конфликта. Шеф-редактор "Дизель Студио" извинился за то, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение своего коллектива с рашистами.

Теги: культура, призыв, скандал, конфликт, женщины, семья, насилие, актриса, сексизм, буллинг, Дизель Студио, Ксения Мишина
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