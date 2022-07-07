"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков

Панеттьери: Я сама не хотела находиться рядом с собой Фото: haydenpanettiere / Instagram

По словам Панеттьери, наркотические вещества она начала употреблять с 15 лет. Тогда, как рассказала актриса, которая рано начала карьеру, кто-то из членов команды предложил ей запрещенные вещества, заверив, что так она будет увереннее чувствовать себя во время интервью.

Как отметила Панеттьери, она не понимала всех последствий приема наркотиков, а также что у нее сформируется зависимость. Актриса призналась, что уже в 16 лет ситуация стала выходить из-под контроля: наркотики и алкоголь стали тем, без чего она почти не могла жить.

По словам актрисы, она прекратила прием этих стимуляторов, когда была беременной, но после рождения дочери Кайи сорвалась – толчком стала послеродовая депрессия.

Панеттьери призналась, что у нее никогда не было желания обидеть своего ребенка, но она вообще не хотела быть с ним.

"В моей жизни был только серый цвет", – сказала она.

Употребление алкоголя актриса скрывала от отца своей дочери, Кличко, но их отношения начали портиться.

"Он не хотел находиться рядом со мной. Я сама не хотела находиться рядом с собой. Но опиаты и алкоголь делали хоть что-то, чтобы я на миг почувствовала себя счастливой. А потом я чувствовала себя еще хуже, чем было до того. Я находилась в цикле саморазрушения", – призналась Панеттьери.

Актриса рассказала, что тогда решила отправить дочь к ее отцу в Киев. Она отметила, что для нее это было тяжело, но, чтобы быть хорошей мамой, пришлось отпустить ребенка.

Врачи предупредили Панеттьери, что, если она не бросит употреблять алкоголь и запрещенные вещества, ее печень не выдержит. Актрисе удалось преодолеть зависимость после лечения в реабилитационном центре на протяжении восьми месяцев.