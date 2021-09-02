Виталий Кличко признался, что шестилетняя дочь Панеттьери и его младшего брата не живет ни с одним из родителей

В 2014 году у Панеттьери и Кличко родилась дочь Фото: ЕРА

"Вчера видел в последний раз", – признался он. В сюжете отмечается, что интервью записывалось накануне 50-летия Кличко, которое он отмечал 19 июля.

По словам Кличко, дочь младшего брата живет вместе с бабушкой по отцовской линии.

"С моей мамой", – уточнил мэр Киева.

В сюжете отмечается, что отец ребенка Владимир Кличко уже несколько лет живет и работает за границей – он преподает в Швейцарском университете и Гарварде. Братья общаются по телефону.