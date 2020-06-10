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10 июня, 2020
 
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"Говорит только на русском со своим папой и изучает украинский". Панеттьери показала пятилетнюю дочь от Кличко

По словам американской актрисы Хайден Панеттьери, пятилетняя дочь Кайя упросила дать ей для рисования гипсовый снимок живота. Актриса сделала его во время беременности пять лет назад.

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Панеттьери и Кличко стали родителями в конце 2014 года
Панеттьери и Кличко стали родителями в конце 2014 года
Фото: ЕРА

Американская актриса Хайден Панеттьери в Instagram поделилась снимком пятилетней дочери Кайи – на фото девочка позирует спиной к камере, разрисовывая гипсовый слепок живота. 

По словам актрисы, она сделала этот слепок, когда была беременна дочерью, и хранит его как память о том периоде. 

"Дочь умоляла позволить ей на нем порисовать, и я сдалась", – подписала фото Панеттьери. Она подчеркнула, что контуры будущего рисунка Кайе помог сделать отец. 

Панеттьери также отметила в публикации отца Кайи, украинского боксера Владимира Кличко

"Она говорит только на русском [языке] со своим папой и изучает украинский [язык]", – рассказала актриса, отвечая на вопросы фолловеров. 

"Вы снова с Владимиром вместе?" – спросили подписчики в комментариях. Этот вопрос Панеттьери оставила без ответа. 

Хайден Панеттьери родилась 21 августа 1989 года. Она снимается в кино с детства. В 11 лет получила премию молодого актера за ленту "Вспоминая титанов". Среди фильмов с ее участием – "Крутой Джо", "Ночь с Бет Купер", "Крик 4", "Кармел".

Отношения Панеттьери и Кличко начались в 2009 году, в 2011-м они расстались, а в 2013-м сошлись снова.

В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю, после чего переживала послеродовую депрессию. Летом 2018 года стало известно о расставании Панеттьери и Кличко.

7 июня актриса завела страницу в Instagram, рассказав фолловерам о свадьбе своего отца. 

Теги: Владимир Кличко, США, Украина, Хайден Панеттьери, актриса
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