"Говорит только на русском со своим папой и изучает украинский". Панеттьери показала пятилетнюю дочь от Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери в Instagram поделилась снимком пятилетней дочери Кайи – на фото девочка позирует спиной к камере, разрисовывая гипсовый слепок живота.
По словам актрисы, она сделала этот слепок, когда была беременна дочерью, и хранит его как память о том периоде.
"Дочь умоляла позволить ей на нем порисовать, и я сдалась", – подписала фото Панеттьери. Она подчеркнула, что контуры будущего рисунка Кайе помог сделать отец.
Панеттьери также отметила в публикации отца Кайи, украинского боксера Владимира Кличко.
"Она говорит только на русском [языке] со своим папой и изучает украинский [язык]", – рассказала актриса, отвечая на вопросы фолловеров.
"Вы снова с Владимиром вместе?" – спросили подписчики в комментариях. Этот вопрос Панеттьери оставила без ответа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
I took this mold of my belly when I was pregnant and my daughter Kaya begged me to let her draw on it. After I explained to her how DELICATE and special it is to mommy I finally gave in and said yes. Luckily daddy helped her with a little outline for her to color in #precious #mommysgirl #tummytime #art #proudmomma @klitschko
Хайден Панеттьери родилась 21 августа 1989 года. Она снимается в кино с детства. В 11 лет получила премию молодого актера за ленту "Вспоминая титанов". Среди фильмов с ее участием – "Крутой Джо", "Ночь с Бет Купер", "Крик 4", "Кармел".
Отношения Панеттьери и Кличко начались в 2009 году, в 2011-м они расстались, а в 2013-м сошлись снова.
В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю, после чего переживала послеродовую депрессию. Летом 2018 года стало известно о расставании Панеттьери и Кличко.
7 июня актриса завела страницу в Instagram, рассказав фолловерам о свадьбе своего отца.