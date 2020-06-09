Свадьба отца, видео со страницы Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram

Американская актриса Хайден Панеттьери за сутки опубликовала девять постов, показав подписчикам снимки со свадьбы своего отца и видео, которое скопировала со страницы экс-бойфренда, украинского боксера Владимира Кличко.

В 2014 году Панеттьери родила от Кличко-младшего дочь Фото: ЕРА

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко – американская актриса Хайден Панеттьери 7 июня создала аккаунт в Instagram.

"Привет, наконец-то публикую пост", – написала актриса.

Следом за этой публикацией она разместила снимок матери, свою детскую фотографию, затем сделала пост в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде, а после обнародовала видео, на котором запечатлен ее экс-бойфренд, украинский боксер Владимир Кличко.

Видеозапись актриса скопировала со страницы Кличко в Instagram – шесть дней назад украинский спортсмен записал обращение в поддержку антирасистского движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere) 7 Июн 2020 в 1:56 PDT

Также Панеттьери обнародовала свадебные фото своего отца, который, по ее словам, женился несколько лет назад.

Хайден Панеттьери родилась 21 августа 1989 года. Она снимается в кино с детства. В 11 лет получила премию молодого актера за ленту "Вспоминая титанов". Среди фильмов с ее участием – "Крутой Джо", "Ночь с Бет Купер", "Крик 4", "Кармел".

Отношения Панеттьери и Кличко начались в 2009 году, в 2011-м они расстались, а в 2013-м сошлись снова.

В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю, после чего переживала послеродовую депрессию. Летом 2018 года стало известно о расставании Панеттьери и Кличко.