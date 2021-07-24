Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко встречались с 2009 года, в 2014-м у них родилась дочь, а в 2018-м стало известно, что пара рассталась Фото: ЕРА

По информации издания E! Online, 31-летняя Панеттьери встретилась с экс-бойфрендом 17 июля сразу после его освобождения из тюрьмы. В компании общих друзей пара пила пиво и танцевала.

Слухи о возобновлении отношений подтвердил изданию и сам Хикерсон, подчеркнув, что Панеттьери дала ему еще один шанс.

"Я пил пиво, а Хайден не пила. Мы пошли в новый ресторан в Техасе, и, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Мы с Хайден больше не вместе, но работаем над нашей дружбой. У нас большая общая история, и первый шаг в моем выздоровлении как абьюзера – это возмещение ущерба. Это именно то, что Хайден любезно позволила мне сделать", – рассказал Хикерсон.

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