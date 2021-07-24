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24 июля, 2021
 
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Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко встречались с 2009 года, в 2014-м у них родилась дочь, а в 2018-м стало известно, что пара рассталась
Хайден Панеттьери и Владимир Кличко встречались с 2009 года, в 2014-м у них родилась дочь, а в 2018-м стало известно, что пара рассталась
Фото: ЕРА

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мама его единственной дочери, американская актриса Хайден Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы за ее избиение.

По информации издания E! Online, 31-летняя Панеттьери встретилась с экс-бойфрендом 17 июля сразу после его освобождения из тюрьмы. В компании общих друзей пара пила пиво и танцевала.

Слухи о возобновлении отношений подтвердил изданию и сам Хикерсон, подчеркнув, что Панеттьери дала ему еще один шанс.

"Я пил пиво, а Хайден не пила. Мы пошли в новый ресторан в Техасе, и, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Мы с Хайден больше не вместе, но работаем над нашей дружбой. У нас большая общая история, и первый шаг в моем выздоровлении как абьюзера – это возмещение ущерба. Это именно то, что Хайден любезно позволила мне сделать", – рассказал Хикерсон.

Контекст:

В апреле 2021 года Хикерсон был приговорен к 45 дням тюрьмы за неоднократное избиение Панеттьери. Его также приговорили к четырем годам условного срока с обязательным посещением курсов, где объясняют, чем плохо домашнее насилие.

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

Теги: Владимир Кличко, Хайден Панеттьери, семья, невеста
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