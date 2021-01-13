"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы

По словам украинского боксера Владимира Кличко, его шестилетняя дочь Кайя, матерью которой является голливудская актриса Хайден Панеттьери, катается на лошадях лучше, чем он.

У Кличко и Панеттьери есть общая дочь Кайя Фото: ЕРА (архив)

Украинский боксер Владимир Кличко во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, несколько месяцев провел вместе со своей шестилетней дочерью Кайей. Об этом он рассказал в комментарии, который 13 января опубликован на сайте Klitschko Brothers.

По словам Кличко, это было фантастическое время.

"Кайя также любит вызовы, а некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях. Я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности", – сообщил он.

Кличко подчеркнул, что считает чрезмерную заботу вредной для здорового развития ребенка.

Кайя родилась в 2014 году. В декабре 2020 года ей исполнилось шесть лет. Мать Кайи – американская актриса Хайден Панеттьери. Летом 2018 года стало известно, что пара рассталась.