"Мы так сильно тебя любим". Панеттьери посвятила публикацию отцу своей дочери Владимиру Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери в День отца разместила в социальной сети снимок, на котором запечатлен отец ее дочери, украинский боксер Владимир Кличко.

Американская актриса Хайден Панеттьери в Instagram поздравила украинского боксера Владимира Кличко с международным Днем отца, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

"С Днем отца этого удивительного человека. Ты наш чемпион. Мы так сильно тебя любим", – подписала она архивное фото, на котором Кличко запечатлен с их маленькой дочерью.

Отношения Панеттьери и Кличко начались в 2009 году. В декабре 2014 года Панеттьери родила от Кличко дочь Кайю, после чего переживала послеродовую депрессию. Летом 2018 года стало известно о расставании Панеттьери и Кличко.