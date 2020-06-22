"Мы так сильно тебя любим". Панеттьери посвятила публикацию отцу своей дочери Владимиру Кличко

Американская актриса Хайден Панеттьери в Instagram поздравила украинского боксера Владимира Кличко с международным Днем отца, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.
"С Днем отца этого удивительного человека. Ты наш чемпион. Мы так сильно тебя любим", – подписала она архивное фото, на котором Кличко запечатлен с их маленькой дочерью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Happy Father’s Day to this amazing man. You’re our champ every single day. We love you so much!!! #blessed @klitschko
Отношения Панеттьери и Кличко начались в 2009 году. В декабре 2014 года Панеттьери родила от Кличко дочь Кайю, после чего переживала послеродовую депрессию. Летом 2018 года стало известно о расставании Панеттьери и Кличко.
7 июня актриса завела страницу в Instagram, рассказав фолловерам о свадьбе своего отца.