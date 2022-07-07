"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж

"Любовь всегда побеждает! Я сказала "да"!" – написала она.
Актриса продемонстрировала помолвочное кольцо на безымянном пальце.
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Имени избранника Рыбак не назвала. 12 февраля она публиковала фото в объятиях мужчины, запечатленного спиной к объективу.
"Эта фотография вчера получила столько реакций, что я решила оставить ее тут навсегда! Love is in the air..." – написала актриса.
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Дарья Рыбак с 2010 года служит в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Наиболее известные сериалы и фильмы с ее участием – "Папик", "Сваты 7", "Мышеловка для кота", "100 тысяч минут вместе".