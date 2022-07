"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж

"Любовь всегда побеждает! Я сказала "да"!" – написала она.

Актриса продемонстрировала помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарія Рибак (@dashiki_rybak)

Имени избранника Рыбак не назвала. 12 февраля она публиковала фото в объятиях мужчины, запечатленного спиной к объективу.

"Эта фотография вчера получила столько реакций, что я решила оставить ее тут навсегда! Love is in the air..." – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарія Рибак (@dashiki_rybak)