Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
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"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж

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Рыбак: Любовь всегда побеждает!
Рыбак: Любовь всегда побеждает!
Фото: dashiki_rybak / Instagram

33-летняя украинская актриса Дарья Рыбак 5 июля на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж.

"Любовь всегда побеждает! Я сказала "да"!" – написала она.

Актриса продемонстрировала помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Имени избранника Рыбак не назвала. 12 февраля она публиковала фото в объятиях мужчины, запечатленного спиной к объективу.

"Эта фотография вчера получила столько реакций, что я решила оставить ее тут навсегда! Love is in the air..." – написала актриса.

Контекст:

Дарья Рыбак с 2010 года служит в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Наиболее известные сериалы и фильмы с ее участием – "Папик", "Сваты 7", "Мышеловка для кота", "100 тысяч минут вместе".

Теги: фильм, сериал, любовь, актриса, фото, Сваты, кольцо, Дарья Рыбак
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