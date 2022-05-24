  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму

Мишина родилась в Крыму в 1989 году Фото: misha.k.ua / Instagram

"У тебя в Крыму родители, родственники. Как сейчас с ними отноешния", – спросила у актрисы журналистка.

"Это очень сложная тема для меня. Болезненная, поэтому мне не очень хотелось бы это обсуждать, потому что я не знаю, что сказать, что делать дальше. Вот так жизнь разъединила. Пока что так", – ответила Мишина.

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