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24 мая, 2022
 
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"Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму

 
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Мишина родилась в Крыму в 1989 году
Мишина родилась в Крыму в 1989 году
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина в интервью украинской журналистке Алине Дороток, которое 24 мая вышло на ее YouTube-канале, прокомментировала отношения с близкими родственниками, которые проживают в аннексированном РФ Крыму.

"У тебя в Крыму родители, родственники. Как сейчас с ними отноешния", – спросила у актрисы журналистка.

"Это очень сложная тема для меня. Болезненная, поэтому мне не очень хотелось бы это обсуждать, потому что я не знаю, что сказать, что делать дальше. Вот так жизнь разъединила. Пока что так", – ответила Мишина.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

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Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Широкую популярность ей принесли съемки в сериале "Крепостная", который выходил на телеканале СТБ.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

После нападения РФ на Украину вместе с сыном Платоном переехала в Бельгию. 

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.

Теги: Крым, война России против Украины, Ксения Мишина
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