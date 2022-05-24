  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму

"У тебя в Крыму родители, родственники. Как сейчас с ними отноешния", – спросила у актрисы журналистка.
"Это очень сложная тема для меня. Болезненная, поэтому мне не очень хотелось бы это обсуждать, потому что я не знаю, что сказать, что делать дальше. Вот так жизнь разъединила. Пока что так", – ответила Мишина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
Широкую популярность ей принесли съемки в сериале "Крепостная", который выходил на телеканале СТБ.
В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.
После нападения РФ на Украину вместе с сыном Платоном переехала в Бельгию.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.