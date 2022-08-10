Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2022
 
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Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине

Роднянский: Каждый день становится известно о новых преступлениях российской армии в Украине. Буча останется одним из самых страшных
Роднянский: Каждый день становится известно о новых преступлениях российской армии в Украине. Буча останется одним из самых страшных
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 10 августа в Instagram заявил, что даже те люди, которые умерли в Буче по естественным причинам, могут быть жертвами российской агрессии в Украине.

"Произошедшее в Буче меня потрясло. По-настоящему. Только увидев фотографии, я как-то предметно осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине. Я потом приезжал в Бучу (это минут 15 езды от Киева), пытаясь понять психологию убийц. Молодых парней, безжалостно лишавших жизни безоружных и беспомощных людей. Не смог", – заявил он.

Продюсер отметил, что название города Буча стало символом трагедии украинцев и моральной катастрофы россиян. Он добавил, что в самой России пропагандисты "привычно вылили поток мутного бреда, утверждая, что это была "постановка" то ли англичан, то ли самих украинцев, то ли инопланетян".

Роднянский акцентировал внимание на том, что "закрыть тему" Бучи, как это попытались сделать россияне, не получится.

"В эти дни в Буче заканчивается процесс опознания жертв, убитых российскими солдатами. Найдено 458 тел, на телах 419 (!) жертв следы пыток или насильственной смерти – эти люди были забиты до смерти или расстреляны. Заместитель мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская говорит, что многие трупы разлагались на улицах, другие были сожжены – "возможно, из соображений гигиены или с целью скрыть следы пыток". Найдена и братская могила, в которой обнаружены тела 116 местных жителей. Среди погибших в Буче – 366 мужчин и 86 женщин. И девять детей. Еще пять тел находятся в столь плохом состоянии, что определить их пол невозможно. Около 50 трупов до сих пор находятся в моргах как неопознанные или невостребованные родственниками", – написал Роднянский.

Он добавил, что 39 человек, умерших по естественным причинам, на самом деле тоже могли стать жертвами российской агрессии. В пример он привел 34-летнюю женщину, умершую от сердечного приступа в подвале, где она укрывалась во время бомбардировки, а также пожилую женщину, умершую вскоре после того, как российские солдаты расстреляли ее сестру.

"Каждый день становится известно о новых преступлениях, совершаемых российской армией в Украине. Но Буча останется одним из самых страшных. Навсегда останется", – написал продюсер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, большинство – из огнестрельного оружия.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

В августе в Бучанской общине Киевской области сообщили, что после освобождения от российских оккупационных войск в начале апреля обнаружили более 400 тел.

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

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