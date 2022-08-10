"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял российские СМИ

Макаревич: Без этого припева уже никак Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Бесчисленное, сильно авторизованное цитирование обрывков того, что я говорил (и не говорил), напоминает старый еврейский анекдот:

– Моня, а Бах-то – говно!

– Что, послушал?

– Нет, мне Изя напел!

Спорим, завтра напишут: "Макаревич сравнил себя с Бахом!" Чем, естественно, оскорбил россиян. Без этого припева уже никак", – написал он.