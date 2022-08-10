"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял российские СМИ

"Бесчисленное, сильно авторизованное цитирование обрывков того, что я говорил (и не говорил), напоминает старый еврейский анекдот:
– Моня, а Бах-то – говно!
– Что, послушал?
– Нет, мне Изя напел!
Спорим, завтра напишут: "Макаревич сравнил себя с Бахом!" Чем, естественно, оскорбил россиян. Без этого припева уже никак", – написал он.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.
Макаревич 20 июня заявил, что ему надоела ложь, которую распространяют о нем пропагандистские СМИ, и пригрозил им судом.