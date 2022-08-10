Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия

"Я серьезно размышляла над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет противостоять россиянам", – написала Паш.

Фото: alinapash / Instagram

Певица добавила, что все приглашенные на фестиваль украинские артисты потребовали от организаторов мероприятия отменить выступление россиян. Как отметила Паш, Sziget "пошел навстречу, но в другой форме", а именно – фандрайзинг, коммуникация.

"Да, это цинично с их стороны – поддерживать Украину и легализировать россиян одновременно. И можно было бы сделать скандал публично, однако это имело бы риск отменить "достижения дипломатии" и наихудшее – оставить на фестивале только голос россиян. Это очень непростой и болезненный компромисс. Однако мы убеждены, что своим "правильным" присутствием мы поможем Украине на международной арене гораздо больше, чем демонстративным демаршем", – заявила Паш.

Фото: alinapash / Instagram