Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности

Как признался Тураев, у него есть возлюбленная, отношения с которой длятся два года. Они познакомились в полиции, где служили и он, и она.
По словам военного, пассия ревновала его к подписчицам: среди его фолловеров в TikTok 95% – девушки.
"Сначала была ревность, недоразумения, но я все объяснял", – сказал он.
В апреле 2022 года пара узаконила отношения. На росписи они были в джинсах, белых футболках и кожаных куртках-косухах.
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Тураев подчеркнул, что решение создать семью было обдуманным.
"В прошлом году мы планировали [свадьбу] именно этим летом. И я не хотел потерять этот шанс. Вдруг со мной что-то случится. Я не хочу, чтобы у нее остались плохие воспоминания. А так она будет помнить меня всю жизнь, если что-то произойдет", – признался он.
В мае Тураев ушел из полиции и отправился на фронт.
"Периодически бывает страшно, но этот страх контролируемый. (...) Надо работать. Война сама не закончится. Ее надо выигрывать", – заявил военный.
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Тураев учился в Судостроительном корабельном лицее в Николаеве. Проходил службу в 1-м отдельном батальоне морской пехоты ДШР (десантно-штурмовая рота). Проходил службу в разведке снайпером.
Он служит в одном из специальных подразделений ВСУ.
"Особенность службы в спецназе – это преимущество качества над количеством противника. Ты должен жить этим, быть идеальным во всем, а если у тебя есть "проколы", обязан немедленно проработать и ликвидировать их. Спецназ – это в твоей голове, это порядок. В спецназе случайных людей не бывает", – признавался он в интервью Telegraf.