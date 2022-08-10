Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2022
 
Новости

Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артур Тураев женился в апреле
Артур Тураев женился в апреле
Фото: arthur_turaev_official / Instagram

Служащий в ВСУ 27-летний Артур Тураев, которого называют "украинским крашем", в интервью программе ЖВЛ на канале ТЕТ 9 августа рассказал о своей личной жизни.

Как признался Тураев, у него есть возлюбленная, отношения с которой длятся два года. Они познакомились в полиции, где служили и он, и она.

По словам военного, пассия ревновала его к подписчицам: среди его фолловеров в TikTok 95% – девушки.

"Сначала была ревность, недоразумения, но я все объяснял", – сказал он.

В апреле 2022 года пара узаконила отношения. На росписи они были в джинсах, белых футболках и кожаных куртках-косухах.

Тураев подчеркнул, что решение создать семью было обдуманным.

"В прошлом году мы планировали [свадьбу] именно этим летом. И я не хотел потерять этот шанс. Вдруг со мной что-то случится. Я не хочу, чтобы у нее остались плохие воспоминания. А так она будет помнить меня всю жизнь, если что-то произойдет", – признался он.

В мае Тураев ушел из полиции и отправился на фронт.

"Периодически бывает страшно, но этот страх контролируемый. (...) Надо работать. Война сама не закончится. Ее надо выигрывать", – заявил военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тураев учился в Судостроительном корабельном лицее в Николаеве. Проходил службу в 1-м отдельном батальоне морской пехоты ДШР (десантно-штурмовая рота). Проходил службу в разведке снайпером.

Он служит в одном из специальных подразделений ВСУ.

"Особенность службы в спецназе – это преимущество качества над количеством противника. Ты должен жить этим, быть идеальным во всем, а если у тебя есть "проколы", обязан немедленно проработать и ликвидировать их. Спецназ – это в твоей голове, это порядок. В спецназе случайных людей не бывает", – признавался он в интервью Telegraf.

Теги: Россия, Украина, война, ВСУ, война России против Украины, ревность, роспись, украинки, Артур Тураев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
Костромичева снялась на отдыхе со своим мужем, итальянским бизнесменом Капоне
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами" в Польше, рассказала, какой танец готовит к первому эфиру
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
Анатолий Анатолич встретился с женой и детьми, которые живут во Франции
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 