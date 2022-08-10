Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности

Как признался Тураев, у него есть возлюбленная, отношения с которой длятся два года. Они познакомились в полиции, где служили и он, и она.

По словам военного, пассия ревновала его к подписчицам: среди его фолловеров в TikTok 95% – девушки.

"Сначала была ревность, недоразумения, но я все объяснял", – сказал он.

В апреле 2022 года пара узаконила отношения. На росписи они были в джинсах, белых футболках и кожаных куртках-косухах.

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Тураев подчеркнул, что решение создать семью было обдуманным.

"В прошлом году мы планировали [свадьбу] именно этим летом. И я не хотел потерять этот шанс. Вдруг со мной что-то случится. Я не хочу, чтобы у нее остались плохие воспоминания. А так она будет помнить меня всю жизнь, если что-то произойдет", – признался он.

В мае Тураев ушел из полиции и отправился на фронт.

"Периодически бывает страшно, но этот страх контролируемый. (...) Надо работать. Война сама не закончится. Ее надо выигрывать", – заявил военный.

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