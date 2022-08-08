"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина

"Der Spiegel, на обложке [президент России Владимир] Путин с убийственной, смертельной для 140 миллионов человек, надписью: "Путин – это народ". Хлесткость заголовка намертво вколачивает его в мозги. Вот от такого будет уже никогда не отмыться", – написал он.

"Один народ, один фюрер", – прокомментировал подписчик prussence.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.