"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России

Невзоров: Огромный гнойный нарыв нацизма и маразма на том месте, где когда-то была Россия, уже не рассосется Фото: nevzorovofficial / Instagram

В ролике Удальцова заявила, что посольство США, которое она назвала гадюшником, следует перенести "за 101-й километр", а также предложила поставить там деревянные бараки и туалеты на улице.

"Нет, огромный гнойный нарыв нацизма и маразма на том месте, где когда-то была Россия, уже не рассосется. Он слишком велик, слишком надут. Вероятно, лопнув, он забрызгает гноем весь мир. Но мир отмоется и будет жить дальше, в отличие от "отечества" этих свихнувшихся теток", – написал Невзоров.

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