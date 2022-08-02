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02 августа, 2022
 
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"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России

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Невзоров: Огромный гнойный нарыв нацизма и маразма на том месте, где когда-то была Россия, уже не рассосется
Невзоров: Огромный гнойный нарыв нацизма и маразма на том месте, где когда-то была Россия, уже не рассосется
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 1 августа на своей странице в Instagram опубликовал видео публичного выступления депутата Госдумы России от КПРФ Анастасии Удальцовой с призывом перенести посольство США из Москвы.

В ролике Удальцова заявила, что посольство США, которое она назвала гадюшником, следует перенести "за 101-й километр", а также предложила поставить там деревянные бараки и туалеты на улице.

"Нет, огромный гнойный нарыв нацизма и маразма на том месте, где когда-то была Россия, уже не рассосется. Он слишком велик, слишком надут. Вероятно, лопнув, он забрызгает гноем весь мир. Но мир отмоется и будет жить дальше, в отличие от "отечества" этих свихнувшихся теток", – написал Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Теги: Россия, США, Александр Невзоров, Украина, война, Москва, Госдума, КПРФ, война России против Украины
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