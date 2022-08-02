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02 августа, 2022
 
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Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету

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Роднянский заявил, что войну необходимо срочно остановить
Роднянский заявил, что войну необходимо срочно остановить
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 1 августа в Instagram заявил, что, чем более очевиден переход войны в стадию затяжной, тем активнее Россия пытается надавить на остальной мир, прежде всего на Европу.

"Сегодня я неожиданно напишу о другом измерении войны – геополитическом. Излюбленном сюжете российских телевизионных программ. Война в Украине идет совсем не так, как планировал [президент РФ Владимир] Путин. Украинцев, радостно встречающих оккупантов, не обнаружилось, президент Украины не сбежал из страны в испуге, взять Киев не удалось – блицкриг провалился", – отметил Роднянский.

Он подчеркнул, что результаты, достигнутые российской армией к 158-му дню войны, выглядят сомнительными. А именно: десятки тысяч погибших, втрое больше раненых, захват только одного областного центра – Херсона, ожесточенные бои на Донбассе, растущая угроза контрнаступления. Продюсер добавил, что, чем больше появляется современного оружия, поставляемого Украине западными странами, тем более неопределенно выглядят перспективы войны для России.

"И чем более очевиден переход войны в стадию затяжной, тем активнее Россия пытается надавить на остальной мир, прежде всего на Европу. Цель понятна – принудить Киев "пойти на компромисс". Кремль в условиях беспрецедентного конфликта с коллективным Западом (48 (!) стран признаны в России недружественными) отчаянно ищет новых союзников, отправляя главу МИД Лаврова в турне по Африке. Кремль привычно шантажирует Европу поставками газа, стращая европейцев перспективами холодной зимы и роста цен. Кремль долго шантажировал мир и возможным голодом, препятствуя вывозу украинского зерна. Кремль ведет сложную внешнеполитическую игру – неслучайно обострились многие давние и болезненные конфликты: Китая – с Тайванем, Сербии – с Косово. Многие эксперты предполагают, что в ближайшие недели мы увидим провокации и в Приднестровье. Давно стало понятно, что война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара. Того самого, что может охватить всю планету и нанести непоправимый ущерб всему человечеству", – написал Роднянский.

Он подчеркнул, что войну необходимо срочно остановить.

Пост продюсер сопроводил снимками фотографа Евгения Малолетко, на которых запечатлены пожары на полях пшеницы в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что урожай 2022 года в Украине находится под угрозой из-за российского вторжения.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем.

Роднянский в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, пожар, Приднестровье, война, захват, агрессия, нападение, Александр Роднянский, Европа, украинцы, война России против Украины, пшеница, конфликт, продюсер
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