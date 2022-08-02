Роднянский: Война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара, который может охватить всю планету

"Сегодня я неожиданно напишу о другом измерении войны – геополитическом. Излюбленном сюжете российских телевизионных программ. Война в Украине идет совсем не так, как планировал [президент РФ Владимир] Путин. Украинцев, радостно встречающих оккупантов, не обнаружилось, президент Украины не сбежал из страны в испуге, взять Киев не удалось – блицкриг провалился", – отметил Роднянский.

Он подчеркнул, что результаты, достигнутые российской армией к 158-му дню войны, выглядят сомнительными. А именно: десятки тысяч погибших, втрое больше раненых, захват только одного областного центра – Херсона, ожесточенные бои на Донбассе, растущая угроза контрнаступления. Продюсер добавил, что, чем больше появляется современного оружия, поставляемого Украине западными странами, тем более неопределенно выглядят перспективы войны для России.

"И чем более очевиден переход войны в стадию затяжной, тем активнее Россия пытается надавить на остальной мир, прежде всего на Европу. Цель понятна – принудить Киев "пойти на компромисс". Кремль в условиях беспрецедентного конфликта с коллективным Западом (48 (!) стран признаны в России недружественными) отчаянно ищет новых союзников, отправляя главу МИД Лаврова в турне по Африке. Кремль привычно шантажирует Европу поставками газа, стращая европейцев перспективами холодной зимы и роста цен. Кремль долго шантажировал мир и возможным голодом, препятствуя вывозу украинского зерна. Кремль ведет сложную внешнеполитическую игру – неслучайно обострились многие давние и болезненные конфликты: Китая – с Тайванем, Сербии – с Косово. Многие эксперты предполагают, что в ближайшие недели мы увидим провокации и в Приднестровье. Давно стало понятно, что война в Украине безрассудно подталкивает мир к эскалации огромного пожара. Того самого, что может охватить всю планету и нанести непоправимый ущерб всему человечеству", – написал Роднянский.

Он подчеркнул, что войну необходимо срочно остановить.

Пост продюсер сопроводил снимками фотографа Евгения Малолетко, на которых запечатлены пожары на полях пшеницы в Украине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)