Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
Новости

"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Роднянский: Нельзя привыкать к войне
Роднянский: Нельзя привыкать к войне
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Российско-украинский продюсер Александр Роднянский 5 августа в Instagram обратился к россиянам, от которых их власть скрывает свои преступления в Украине.

"Я слежу за российскими новостями и остаюсь в контакте с московскими друзьями. И у меня понемногу складывается ощущение, что многие – может быть, не вполне сознательно – "нормализовали" для себя войну. Она перестала для них быть шоком, потрясением, острым переживанием. Я понимаю, что испытывать шок постоянно – невозможно. Человеческий организм просто не справится с этим. Не выдержит. Понятен и тот непреложный факт, что жизнь продолжается", – написал он.

Роднянский подчеркнул, что сложно сочетать рутинные заботы со страшной реальностью войны, "пылающей всего в нескольких сотнях (а то и десятках километров)". Продюсер подчеркнул, что россиянам для того, чтобы узнать о подлинном положении дел, необходимо приложить серьезные усилия, а к этому готовы не все.

"Но для того, чтобы остаться человеком, сохранить в себе способность к эмпатии, состраданию, сочувствию, чтобы не испытывать муки стыда спустя короткое время, нельзя позволить себе за повседневными заботами забыть о том, что совсем рядом идет война, развязанная вашим правительством. Что каждый обстрел российской армией украинского города – это жертвы. Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые. Они выгуливали собак, ждали автобус на остановке, спали в собственных квартирах. Возможно, это ваши родственники. Знакомые. Друзья", – написал он.

Роднянский сопроводил пост подборкой снимков украинского фотографа Евгения Малолетки, сделанных в Харькове.

"Посмотрите на эти снимки. Расстояние от Москвы до Харькова – 730 км, это чуть больше, чем от Москвы до Петербурга. Представьте себе, каково там сейчас. Нельзя привыкать к войне", – заявил продюсер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.

Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Теги: Россия, Украина, Харьков, война, агрессия, нападение, раненые, Александр Роднянский, жертвы, обстрелы, украинцы, война России против Украины, продюсер, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Шустер: Россией управляет картель, неонацистская смесь. Путин ничем не отличается от Пабло Эскобара
  Шустер: Россией управляет картель, неонацистская смесь. Путин ничем не отличается от Пабло Эскобара
Дмитрий ГОРДОН
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 