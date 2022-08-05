"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине

"Я слежу за российскими новостями и остаюсь в контакте с московскими друзьями. И у меня понемногу складывается ощущение, что многие – может быть, не вполне сознательно – "нормализовали" для себя войну. Она перестала для них быть шоком, потрясением, острым переживанием. Я понимаю, что испытывать шок постоянно – невозможно. Человеческий организм просто не справится с этим. Не выдержит. Понятен и тот непреложный факт, что жизнь продолжается", – написал он.

Роднянский подчеркнул, что сложно сочетать рутинные заботы со страшной реальностью войны, "пылающей всего в нескольких сотнях (а то и десятках километров)". Продюсер подчеркнул, что россиянам для того, чтобы узнать о подлинном положении дел, необходимо приложить серьезные усилия, а к этому готовы не все.

"Но для того, чтобы остаться человеком, сохранить в себе способность к эмпатии, состраданию, сочувствию, чтобы не испытывать муки стыда спустя короткое время, нельзя позволить себе за повседневными заботами забыть о том, что совсем рядом идет война, развязанная вашим правительством. Что каждый обстрел российской армией украинского города – это жертвы. Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые. Они выгуливали собак, ждали автобус на остановке, спали в собственных квартирах. Возможно, это ваши родственники. Знакомые. Друзья", – написал он.

Роднянский сопроводил пост подборкой снимков украинского фотографа Евгения Малолетки, сделанных в Харькове.

"Посмотрите на эти снимки. Расстояние от Москвы до Харькова – 730 км, это чуть больше, чем от Москвы до Петербурга. Представьте себе, каково там сейчас. Нельзя привыкать к войне", – заявил продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)