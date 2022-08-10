"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне

"Доброе утро, мой Киев", – подписала фото артистка.

"Поздравляю с возвращением. Скажи, классно просыпаться в Киеве", – отреагировала на публикацию актриса "Женского квартала" студии "Квартал 95" Ирина Сопонару.

"Так скучали по тебе", – написали поклонники.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.