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09 августа, 2022
 
Новости

"Я люблю тебя, Киев". Каминская сообщила, что вернулась в Украину из Нидерландов

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Каминская покинула Украину в марте
Каминская покинула Украину в марте
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 8 августа в Instagram сообщила, что вернулась в Киев, и опубликовала селфи на фоне лифта в своем доме.

"Я люблю тебя, Киев", – подписала она фото

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица. В ее репертуаре песни на русском языке.

После нападения РФ на Украину Каминская в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. Во время проживания за границей певица жаловалась, что чувствует себя там чужой.

Теги: война России против Украины, Слава Каминская
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