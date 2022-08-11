"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова

"Скабееву и Попова настигло страшное возмездие. Есть Бог на свете! [Владимиру] Соловьеву приготовиться", – написал он.
В ролике Скабеева и Попов предстали с высунутыми вращающимися языками и глазами, так же совершающими круговые движения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Лизали задницы и забыли, что уже надо было прекратить", – прокомментировал подписчик mr._toropyga.
"А это следствие методичек Путина. Они что, думали, что вот так вот просто от этого отделаются?!" – написала _ladyy_demm_.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.