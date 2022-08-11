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11 августа, 2022
 
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"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова

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Гордон: Есть Бог на свете!
Гордон: Есть Бог на свете!
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 11 августа опубликовал ролик с участием кремлевских пропагандистов Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

"Скабееву и Попова настигло страшное возмездие. Есть Бог на свете! [Владимиру] Соловьеву приготовиться", – написал он.

В ролике Скабеева и Попов предстали с высунутыми вращающимися языками и глазами, так же совершающими круговые движения.

"Лизали задницы и забыли, что уже надо было прекратить", – прокомментировал подписчик mr._toropyga.

"А это следствие методичек Путина. Они что, думали, что вот так вот просто от этого отделаются?!" – написала _ladyy_demm_.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Кремль, пропаганда, Владимир Соловьев, журналисты, война России против Украины, Евгений Попов, Ольга Скабеева, ролик
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