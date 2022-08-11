"Страшное возмездие". Гордон показал, что случилось с языками Скабеевой и Попова

"Скабееву и Попова настигло страшное возмездие. Есть Бог на свете! [Владимиру] Соловьеву приготовиться", – написал он.

В ролике Скабеева и Попов предстали с высунутыми вращающимися языками и глазами, так же совершающими круговые движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

"Лизали задницы и забыли, что уже надо было прекратить", – прокомментировал подписчик mr._toropyga.

"А это следствие методичек Путина. Они что, думали, что вот так вот просто от этого отделаются?!" – написала _ladyy_demm_.

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