"Невеселая новость для рашистов в Веселом". Оккупанты потеряли еще один склад боеприпасов и больше десятка людей – оперативное командование "Юг"

"За эту ночь у нас достижение – еще один склад боеприпасов у поселка Веселое. Такую невеселую новость мы устроили оккупантам. Еще уничтожены 11 рашистов", – сказала она.
По словам спикера, РФ подтягивает резервы и силы на юге, но пока там не наблюдается сформированных для атаки подразделений.
"Мы имеем возможность уничтожать их опорные пункты. Тактика действий россиян остается прежней: они используют ракетно-артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов для того, чтобы обеспечивать не только огневое поражение, но и максимальное психологическое давление на людей", – отметила Гуменюк.
В ходе ночного обстрела из реактивных систем залпового огня Николаева, Никополя и Марганца враг использовал в том числе кассетные боеприпасы, имеющие большую опасность для жителей в зоне поражения, добавила она.
За сутки с 11-го на 12 августа, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.
Другие потери РФ составили: танки – 1849 (+3); боевые бронированные машины – 4108 (+8); артиллерийские системы – 975 (+1); РСЗО – 261; средства ПВО – 136 (+2); самолеты – 233 (+1); вертолеты – 193; БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6); крылатые ракеты – 185; корабли/катера – 15; автомобильная техника и автоцистерны – 3021 (+3).