"Невеселая новость для рашистов в Веселом". Оккупанты потеряли еще один склад боеприпасов и больше десятка людей – оперативное командование "Юг"

"За эту ночь у нас достижение – еще один склад боеприпасов у поселка Веселое. Такую невеселую новость мы устроили оккупантам. Еще уничтожены 11 рашистов", – сказала она.

По словам спикера, РФ подтягивает резервы и силы на юге, но пока там не наблюдается сформированных для атаки подразделений.

"Мы имеем возможность уничтожать их опорные пункты. Тактика действий россиян остается прежней: они используют ракетно-артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов для того, чтобы обеспечивать не только огневое поражение, но и максимальное психологическое давление на людей", – отметила Гуменюк.

В ходе ночного обстрела из реактивных систем залпового огня Николаева, Никополя и Марганца враг использовал в том числе кассетные боеприпасы, имеющие большую опасность для жителей в зоне поражения, добавила она.