В результате обстрела оккупантами в Баштанском районе погибла женщина – ГУ ГСЧС в Николаевской области

В результате прямого попадания боеприпаса в один из домов в Березнеговатом возник пожар, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом проинформировало в Facebook Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Николаевской области.

"Под утро в результате прямого попадания боеприпаса в один из домов возник пожар и произошло его разрушение… В 5.51 пожар ликвидирован на площади 50 м². Под завалами дома обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения, – говорится в сообщении. – Рашисты… убили невинную женщину, которая жила в своем доме, в своем государстве".

Оккупанты уже не первый раз обстреливают Березнеговатое. Так, 14 августа в результате ракетного удара был разрушен одноэтажный жилой дом, из-под его завалов спасатели деблокировали тело мирного жителя, отмечали в ГСЧС.

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