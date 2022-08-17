В результате обстрела оккупантами в Баштанском районе погибла женщина – ГУ ГСЧС в Николаевской области

Об этом проинформировало в Facebook Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Николаевской области.
"Под утро в результате прямого попадания боеприпаса в один из домов возник пожар и произошло его разрушение… В 5.51 пожар ликвидирован на площади 50 м². Под завалами дома обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения, – говорится в сообщении. – Рашисты… убили невинную женщину, которая жила в своем доме, в своем государстве".
Оккупанты уже не первый раз обстреливают Березнеговатое. Так, 14 августа в результате ракетного удара был разрушен одноэтажный жилой дом, из-под его завалов спасатели деблокировали тело мирного жителя, отмечали в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.