ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами в Баштанском районе погибла женщина – ГУ ГСЧС в Николаевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате прямого попадания боеприпаса в один из домов в Березнеговатом возник пожар, отметили в ГСЧС
В результате прямого попадания боеприпаса в один из домов в Березнеговатом возник пожар, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские оккупационные войска утром 16 августа обстреляли пгт Березнеговатое Баштанского района.

Об этом проинформировало в Facebook Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Николаевской области.  

"Под утро в результате прямого попадания боеприпаса в один из домов возник пожар и произошло его разрушение… В 5.51 пожар ликвидирован на площади 50 м². Под завалами дома обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения, – говорится в сообщении. – Рашисты… убили невинную женщину, которая жила в своем доме, в своем государстве".

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/pfbid0z5bQiMzXChg6QCq6yYVp42MRXkHwiBgHTZXQy7VrvWxWnoMGp8dtFCexRLaAjcJsl

Оккупанты уже не первый раз обстреливают Березнеговатое. Так, 14 августа в результате ракетного удара был разрушен одноэтажный жилой дом, из-под его завалов спасатели деблокировали тело мирного жителя, отмечали в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Николаевская область, боеприпасы, спасатели, обстрелы, госслужба, война России против Украины, женщины, разрушения, дом, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
"Такая красотка". Деми Мур позировала на яхте в розовом бикини
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (65813)
2
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (35690)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (33998)
4
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (28140)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (25265)
6
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (24781)
7
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (24267)
8
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (20409)
 
 
 
 