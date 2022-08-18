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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно штурмовали оборону ВСУ в направлении Бахмута, пытались улучшить тактическое положение в районе Песок – Генштаб ВСУ

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Оккупанты получили жесткий отпор от ВСУ и отступили на новопавловском направлении, отметили в Генштабе
Оккупанты получили жесткий отпор от ВСУ и отступили на новопавловском направлении, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются удержать занятые ранее позиции на харьковском направлении, а также восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 18 августа в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"[Враг] пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", – говорится в сообщении.

Для обстрелов ряда районов населенных пунктов оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), добавили в Генштабе.

На славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а на краматорском – нанес авиаудар недалеко от Спорного.

"Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили", – указывается в сообщении.

На бахмутском направлении враг задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки, обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы нескольких населенных пунктов.

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел", – подчеркнули в Генштабе.

Военные РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии на авдеевском направлении.

"Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка. Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское", – добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, обстрелы зафиксированы на новопавловском направлении, также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.

"Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил", – указали украинские военные.

В то же время на запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения по линии столкновения.

"Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализничного и Новоандреевки", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hh2hep4NMTqMuU7MBasipNxepA53C64N12yXELLzSiVpmgDexzujT8UyanfeTRoCl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, отметил 17 августа глава ОВА Павел Кириленко.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, танки, штурм, Краматорск, Харьковская область, Запорожская область, Николаевка, Соледар, Авдеевка, РСЗО, Красногоровка, артиллерия, Пески, Зайцево, Каменка, Водяное, Лозовое, ВСУ, обстрелы, авиаудар, Семигорье, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Верхнеторецкое, Новоселовка Вторая, Тарамчук, российские оккупанты, Белогоровка
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