Оккупанты безуспешно штурмовали оборону ВСУ в направлении Бахмута, пытались улучшить тактическое положение в районе Песок – Генштаб ВСУ

Оккупанты получили жесткий отпор от ВСУ и отступили на новопавловском направлении, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 18 августа в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"[Враг] пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", – говорится в сообщении.

Для обстрелов ряда районов населенных пунктов оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), добавили в Генштабе.

На славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а на краматорском – нанес авиаудар недалеко от Спорного.

"Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили", – указывается в сообщении.

На бахмутском направлении враг задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки, обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы нескольких населенных пунктов.

"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел", – подчеркнули в Генштабе.

Военные РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии на авдеевском направлении.

"Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка. Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское", – добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, обстрелы зафиксированы на новопавловском направлении, также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.

"Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил", – указали украинские военные.

В то же время на запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения по линии столкновения.

"Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализничного и Новоандреевки", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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