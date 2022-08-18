Оккупанты безуспешно штурмовали оборону ВСУ в направлении Бахмута, пытались улучшить тактическое положение в районе Песок – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 18 августа в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"[Враг] пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", – говорится в сообщении.
Для обстрелов ряда районов населенных пунктов оккупанты задействовали танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), добавили в Генштабе.
На славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а на краматорском – нанес авиаудар недалеко от Спорного.
"Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления на направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили", – указывается в сообщении.
На бахмутском направлении враг задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки, обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы нескольких населенных пунктов.
"Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел", – подчеркнули в Генштабе.
Военные РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии на авдеевском направлении.
"Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка. Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское", – добавили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, обстрелы зафиксированы на новопавловском направлении, также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.
"Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил", – указали украинские военные.
В то же время на запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения по линии столкновения.
"Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализничного и Новоандреевки", – резюмировали в Генштабе ВСУ.
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