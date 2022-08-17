Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на харьковском направлении, имели частичный успех возле Новомихайловки и Опытного – Генштаб

Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение на краматорском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 17 августа в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Враг пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, но безуспешно отступил", – подчеркнули украинские военные.

Отмечается, что на славянском направлении оккупанты пытались атаковать подразделения ВСУ и уничтожить объекты гражданской инфраструктуры, используя ствольную артиллерию и РСЗО.

"Враг пытался продвинуться в направлении Новодмитровки и Мазановки, но успеха не имел и отступил", – подчеркнули в Генштабе.

На краматорском направлении россияне из танков и артиллерии обстреляли подразделения ВСУ, нанесли авиаудар вблизи Ивано-Дарьевки и Веселого.

"Они безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое штурмовыми действиями, – указывается в сообщении. – В направлении Бахмута зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты применили авиацию для нанесения удара вблизи Соледара. Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск".

На авдеевском направлении российские военные нанесли авиаудар вблизи Марьинки. Указывается, что враг имеет частичные успехи возле Опытного.

На новопавловском и запорожском направлениях для обстрелов ряда населенных пунктов оккупанты использовали танки и артиллерию различных калибров.

"Авиаудары зафиксированы вблизи Щербаков, Малых Щербаков и Зализничного, – рассказали в Генштабе. – Оккупанты предприняли неудачную попытку продвинуться в направлении Шевченково и достигли частичного успеха в направлении Новомихайловки".

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