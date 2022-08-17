Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на харьковском направлении, имели частичный успех возле Новомихайловки и Опытного – Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 17 августа в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Враг пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, но безуспешно отступил", – подчеркнули украинские военные.
Отмечается, что на славянском направлении оккупанты пытались атаковать подразделения ВСУ и уничтожить объекты гражданской инфраструктуры, используя ствольную артиллерию и РСЗО.
"Враг пытался продвинуться в направлении Новодмитровки и Мазановки, но успеха не имел и отступил", – подчеркнули в Генштабе.
На краматорском направлении россияне из танков и артиллерии обстреляли подразделения ВСУ, нанесли авиаудар вблизи Ивано-Дарьевки и Веселого.
"Они безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое штурмовыми действиями, – указывается в сообщении. – В направлении Бахмута зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты применили авиацию для нанесения удара вблизи Соледара. Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск".
На авдеевском направлении российские военные нанесли авиаудар вблизи Марьинки. Указывается, что враг имеет частичные успехи возле Опытного.
На новопавловском и запорожском направлениях для обстрелов ряда населенных пунктов оккупанты использовали танки и артиллерию различных калибров.
"Авиаудары зафиксированы вблизи Щербаков, Малых Щербаков и Зализничного, – рассказали в Генштабе. – Оккупанты предприняли неудачную попытку продвинуться в направлении Шевченково и достигли частичного успеха в направлении Новомихайловки".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
По состоянию на 17 августа на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, отметил глава ОВА Павел Кириленко.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.