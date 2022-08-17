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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на харьковском направлении, имели частичный успех возле Новомихайловки и Опытного – Генштаб

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Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение на краматорском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение на краматорском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли населенные пункты на харьковском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 17 августа в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Враг пытался прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Лебяжье и Базалиевка, но безуспешно отступил", – подчеркнули украинские военные.

Отмечается, что на славянском направлении оккупанты пытались атаковать подразделения ВСУ и уничтожить объекты гражданской инфраструктуры, используя ствольную артиллерию и РСЗО.

"Враг пытался продвинуться в направлении Новодмитровки и Мазановки, но успеха не имел и отступил", – подчеркнули в Генштабе.

На краматорском направлении россияне из танков и артиллерии обстреляли подразделения ВСУ, нанесли авиаудар вблизи Ивано-Дарьевки и Веселого.

"Они безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Веселое штурмовыми действиями, – указывается в сообщении. – В направлении Бахмута зафиксированы обстрелы вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Белогоровки и Майорска. Оккупанты применили авиацию для нанесения удара вблизи Соледара. Украинские воины подавили все попытки врага улучшить тактическое положение подразделений в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Кодема, Зайцево и Майорск".

На авдеевском направлении российские военные нанесли авиаудар вблизи Марьинки. Указывается, что враг имеет частичные успехи возле Опытного.

На новопавловском и запорожском направлениях для обстрелов ряда населенных пунктов оккупанты использовали танки и артиллерию различных калибров.

"Авиаудары зафиксированы вблизи Щербаков, Малых Щербаков и Зализничного, – рассказали в Генштабе. – Оккупанты предприняли неудачную попытку продвинуться в направлении Шевченково и достигли частичного успеха в направлении Новомихайловки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Ycdu6ibZmjZwCkggtPdaN2ezhRcEeNJMTZMR8JfNnf25tEQw1x63i3kN41X3XeF5l

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на 17 августа на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, отметил глава ОВА Павел Кириленко.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, танки, штурм, Краматорск, Харьковская область, Запорожская область, Марьинка, Соледар, РСЗО, артиллерия, Опытное, Майорск, Зайцево, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, инфраструктура, российские оккупанты, Белогоровка
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