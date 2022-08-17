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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные саботируют приказы офицеров во время наступательных действий – Генштаб ВСУ

Оккупанты ищут любую возможность избежать боевых действий против ВСУ, отметили в Генштабе
Оккупанты ищут любую возможность избежать боевых действий против ВСУ, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты стараются избегать боевых действий в войне против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 17 августа в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что россияне несут потери и деморализованы.

"[Оккупанты] ищут любую возможность избежать боевых действий – пытаются подделать легкое ранение, прибегают к самопосадке и различным симуляциям, – подчеркнули в Генштабе. – Увеличивается количество случаев саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Ycdu6ibZmjZwCkggtPdaN2ezhRcEeNJMTZMR8JfNnf25tEQw1x63i3kN41X3XeF5l

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным Генштаба ВСУ на 17 августа, число уничтоженных в Украине российских оккупантов с начала открытого вторжения 24 февраля составило около 44 100.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил 13 августа, что пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, россияне
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