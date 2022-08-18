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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытались наступать на 10 направлениях, были отброшены – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются взять под контроль Донбасс, ВСУ их сдерживают
Оккупанты пытаются взять под контроль Донбасс, ВСУ их сдерживают
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки взять под свой контроль весь Донбасс и удержать захваченные территории в других регионах Украины. Об этом проинформировал 18 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На краматорском направлении враг [...] вел наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел. На бахмутском направлении [...] оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли", – говорится в сообщении.

Также противник наступал в направлении Лозовое – Первомайское, но отошел, не добившись успеха, отметили украинские венные.

"На новопавловском и запорожском направлениях противник [...] пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченково, успеха не имел, отошел", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты продолжают вести стрельбу из артиллерии и танков, ведут разведку с помощью беспилотников, а в районе Лебяжьего Харьковской области дистанционно минировали местность.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LQQfaRt3htacqUgHQZePX7zS7hU5gXPrVBMwrJbnescTfXgM3qTdJKpjFERdae4bl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Краматорск, Николаевка, Соледар, артиллерия, вторжение, беспилотники, Кодема, Зайцево, ВСУ, российская агрессия, наступление, Семигорье, война России против Украины, Бахмут, Покровск, российские оккупанты
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