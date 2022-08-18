Российские оккупанты пытались наступать на 10 направлениях, были отброшены – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытаются взять под контроль Донбасс, ВСУ их сдерживают Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На краматорском направлении враг [...] вел наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел. На бахмутском направлении [...] оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли", – говорится в сообщении.

Также противник наступал в направлении Лозовое – Первомайское, но отошел, не добившись успеха, отметили украинские венные.

"На новопавловском и запорожском направлениях противник [...] пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченково, успеха не имел, отошел", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты продолжают вести стрельбу из артиллерии и танков, ведут разведку с помощью беспилотников, а в районе Лебяжьего Харьковской области дистанционно минировали местность.

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