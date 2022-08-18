Российские оккупанты пытались наступать на 10 направлениях, были отброшены – Генштаб ВСУ

"На краматорском направлении враг [...] вел наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел. На бахмутском направлении [...] оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли", – говорится в сообщении.
Также противник наступал в направлении Лозовое – Первомайское, но отошел, не добившись успеха, отметили украинские венные.
"На новопавловском и запорожском направлениях противник [...] пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченково, успеха не имел, отошел", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
По его данным, оккупанты продолжают вести стрельбу из артиллерии и танков, ведут разведку с помощью беспилотников, а в районе Лебяжьего Харьковской области дистанционно минировали местность.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
По состоянию на август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.