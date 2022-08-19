В Херсонской области из-за обстрелов без водоснабжения осталось несколько общин

"Из-за боевых действий общины Херсонской области остались без централизованного водоснабжения. Провести ремонтные работы сейчас невозможно, ведь оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты. Люди в прямом смысле оказались на грани гуманитарной катастрофы", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что на данный момент это один из главных вопросов для местных властей.

"Поэтому мы усиленно работаем над налаживанием поставок питьевой воды на деоккупированные территории. Совместно с коллегами из Кривого Рога организовали подвоз питьевой воды жителям Нововоронцовской общины. Далее будем общаться с другими общинами, которые остались без подачи воды", – уточнил Янушевич.

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