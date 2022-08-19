В Херсонской области из-за обстрелов без водоснабжения осталось несколько общин

"Из-за боевых действий общины Херсонской области остались без централизованного водоснабжения. Провести ремонтные работы сейчас невозможно, ведь оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты. Люди в прямом смысле оказались на грани гуманитарной катастрофы", – подчеркнул глава ОВА.
Он отметил, что на данный момент это один из главных вопросов для местных властей.
"Поэтому мы усиленно работаем над налаживанием поставок питьевой воды на деоккупированные территории. Совместно с коллегами из Кривого Рога организовали подвоз питьевой воды жителям Нововоронцовской общины. Далее будем общаться с другими общинами, которые остались без подачи воды", – уточнил Янушевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.