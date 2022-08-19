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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области из-за обстрелов без водоснабжения осталось несколько общин

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Из Кривого Рога организован подвоз питьевой воды жителям Нововоронцовской общины
Из Кривого Рога организован подвоз питьевой воды жителям Нововоронцовской общины
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В Херсонской области из-за обстрелов без водоснабжения осталось несколько общин. Об этом 18 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Из-за боевых действий общины Херсонской области остались без централизованного водоснабжения. Провести ремонтные работы сейчас невозможно, ведь оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты. Люди в прямом смысле оказались на грани гуманитарной катастрофы", – подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что на данный момент это один из главных вопросов для местных властей.

"Поэтому мы усиленно работаем над налаживанием поставок питьевой воды на деоккупированные территории. Совместно с коллегами из Кривого Рога организовали подвоз питьевой воды жителям Нововоронцовской общины. Далее будем общаться с другими общинами, которые остались без подачи воды", – уточнил Янушевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

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