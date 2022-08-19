Украинская авиация нанесла четыре удара по скоплениям врага в Николаевской и Херсонской областях – ОК "Юг"

Авиация нанесла удары по скоплениям техники, вооружения и живой силы россиян в Баштанском и Бериславском районах Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом сообщили 19 августа в оперативном командовании Вооруженных сил Украины "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых заданий, "в том числе и с разрушением враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост", говорится в сводке.

"В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 73 рашиста, три танка, четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300, пять единиц бронированной и автомобильной техники, еще один склад боеприпасов. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в ОК "Юг".

Всего за прошлые сутки, по данным Генштаба, ВСУ уничтожили 400 оккупантов, 10 танков и десятки другой техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)