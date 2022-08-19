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Украинская авиация нанесла четыре удара по скоплениям врага в Николаевской и Херсонской областях – ОК "Юг"

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Авиация нанесла удары по скоплениям техники, вооружения и живой силы россиян в Баштанском и Бериславском районах
Авиация нанесла удары по скоплениям техники, вооружения и живой силы россиян в Баштанском и Бериславском районах
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинская боевая авиация 18 августа нанесла четыре удара по скоплениям живой силы, техники и вооружения российских оккупантов в Баштанском районе в Николаевской области и Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщили 19 августа в оперативном командовании Вооруженных сил Украины "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 200 огневых заданий, "в том числе и с разрушением враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост", говорится в сводке. 

"В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 73 рашиста, три танка, четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300, пять единиц бронированной и автомобильной техники, еще один склад боеприпасов. Окончательные потери врага доразведываются", – сообщили в ОК "Юг". 

Всего за прошлые сутки, по данным Генштаба, ВСУ уничтожили 400 оккупантов, 10 танков и десятки другой техники. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1260785751419847/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вооружение, Николаевская область, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины
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