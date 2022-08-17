В Херсонской области похитили главу ОТО – отказалась работать на оккупантов

По его данным, 16 августа около 11.00 женщину похитили из собственного дома. Направление неизвестно, Соболевский допускает, что ее вывезли в Каховку.

"Все предложения о сотрудничестве с орками она отклонила", – подчеркнул он.

По информации Херсонской областной военной администрации, на 25 июля подтверждено, что в заложниках у оккупантов в регионе находятся не менее 363 украинцев. В администрации считают, что их значительно больше.