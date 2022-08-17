В Херсонской области похитили главу ОТО – отказалась работать на оккупантов

По его данным, 16 августа около 11.00 женщину похитили из собственного дома. Направление неизвестно, Соболевский допускает, что ее вывезли в Каховку.
"Все предложения о сотрудничестве с орками она отклонила", – подчеркнул он.
По информации Херсонской областной военной администрации, на 25 июля подтверждено, что в заложниках у оккупантов в регионе находятся не менее 363 украинцев. В администрации считают, что их значительно больше.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.