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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области похитили главу ОТО – отказалась работать на оккупантов

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Верхнерогачицкая община оккупирована армией РФ
Верхнерогачицкая община оккупирована армией РФ
Фото: Верхний Рогачик / Facebook

Российские оккупанты похитили главу Верхнерогачицкой объединенной территориальной общины Херсонской области Светлану Коротун. Об этом 17 августа в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его данным, 16 августа около 11.00 женщину похитили из собственного дома. Направление неизвестно, Соболевский допускает, что ее вывезли в Каховку. 

"Все предложения о сотрудничестве с орками она отклонила", – подчеркнул он.

По информации Херсонской областной военной администрации, на 25 июля подтверждено, что в заложниках у оккупантов в регионе находятся не менее 363 украинцев. В администрации считают, что их значительно больше.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

Теги: Херсонская область, похищение, война России против Украины, Каховка, Юрий Соболевский
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