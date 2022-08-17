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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ удерживают в херсонской "Изоляции" около 70 человек, в том числе Колыхаева – замглавы Херсонского райсовета

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Колыхаев находится в плену у россиян более месяца
Колыхаев находится в плену у россиян более месяца
Фото: Колыхаев Игорь / Facebook

Российские оккупационные войска устроили пыточную в Херсоне и удерживают там около 70 жителей города. Об этом в эфире канала "Еспресо" 16 августа рассказал замглавы Херсонского районного совета Станислав Трошин.

"Сейчас поступает разная информация из этого здания. Там удерживают 60–70 херсонцев. Всего с 24 февраля пропали более 560 человек, около 60 из них находятся в этом детском распределителе, как его называла советская власть. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Об этом есть прямые свидетельства людей, которые выходили оттуда", – рассказал он. 

По словам Трошина, в этом помещении в плохих условиях удерживают бывших военнослужащих ВСУ, участников АТО/ООС, украинских активистов.

"Из людей постоянно пытаются выбить какие-то показания. Люди, которые выходят оттуда после издевательств, как правило, с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини-аналог "Изоляции" в Донецке. В ХХІ веке это трудно представить себе", – добавил он.

Контекст:

Колыхаев оставался в Херсоне в условиях оккупации российскими войсками. 6 марта он был награжден орденом Мужества28 июня оккупанты схватили Колыхаева, сообщила его советница. 

По информации Ассоциации городов Украины на 2 июля, оккупанты удерживают в плену трех мэров, двух председателей поселковых советов и трех глав сельских советов. 

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины. 

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

О создании аналога "Изоляции" в Херсоне сообщали в Офисе обмудсмена в апреле 2022 года. "Местные жители отмечают, что в Херсоне появился аналог донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом", – информировала на тот момент уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, пытки, Изоляция, пленные, насилие, Игорь Колыхаев
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