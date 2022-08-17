Войска РФ удерживают в херсонской "Изоляции" около 70 человек, в том числе Колыхаева – замглавы Херсонского райсовета

"Сейчас поступает разная информация из этого здания. Там удерживают 60–70 херсонцев. Всего с 24 февраля пропали более 560 человек, около 60 из них находятся в этом детском распределителе, как его называла советская власть. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Об этом есть прямые свидетельства людей, которые выходили оттуда", – рассказал он.

По словам Трошина, в этом помещении в плохих условиях удерживают бывших военнослужащих ВСУ, участников АТО/ООС, украинских активистов.

"Из людей постоянно пытаются выбить какие-то показания. Люди, которые выходят оттуда после издевательств, как правило, с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини-аналог "Изоляции" в Донецке. В ХХІ веке это трудно представить себе", – добавил он.