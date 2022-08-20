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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать на востоке Украины, обстреливают гражданскую инфраструктуру, используют авиацию – Генштаб ВСУ

Бои на нескольких направлениях в Харьковской области и на Донбассе продолжаются
Бои на нескольких направлениях в Харьковской области и на Донбассе продолжаются
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Личный состав россиян деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами – это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях. Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 августа.

В Генштабе сообщили, что на слобожанском направлении враг ведет боевые действия, пытаясь не допустить контрнаступления украинских военных и улучшить свое тактическое положение.

На харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Нанесли авиационные удары возле Лебяжьего и Залимана. Вели наступательные бои в районе Борщевой, но успеха не имели и отошли. 

На славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Долгенького, Сулиговки и Мазановки.

"Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия, получили отпор и отступили", – отметили в Генштабе.

На краматорском направлении враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии возле Раздоловки, Сидорово, Спорного и Пришиба. Недалеко от Ивано-Дарьевки россияне пытаются вести наступление, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении пострадала от огня оккупантов гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

"Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема, успеха не имели, боевые действия продолжаются", – сообщили в сводке. 

На авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг наступает в районе населенных пунктов Опытное и Майорск, но, по данным Геншатба, безуспешно. Бои продолжаются.

На новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива, успеха не имел, отступил.

На запорожском направлении враг задействовал артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорье, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Чаривное и Ольговское.

"На южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск. Оккупанты принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники", – отметили в Генштабе. 

Враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. 

На волынском, волесском и северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Враг обстреливал из ствольной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В апреле россиян изгнали из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Харьковская область, Марьинка, Чугуев, артиллерия, Опытное, Кодема, Майорск, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Краснополье
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