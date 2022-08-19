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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ предлагает изменить список профессий, представительницы которых должны становиться на воинский учет

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Генштаб предлагает ставить женщин на воинский учет через месяц "после окончания особого периода в Украине"
Генштаб предлагает ставить женщин на воинский учет через месяц "после окончания особого периода в Украине"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб ВСУ предлагает изменить список профессий, представительницы которых должны становиться на воинский учет, добавив необходимые специальности. Об этом 19 августа в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного часа свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете", – написала Маляр.

Но в то же время, по ее словам, есть необходимость в специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий. Поэтому Генштаб предлагает внести изменения в список профессий, в частности, сократить  список специальностей, после которых женщины берутся на учет военнообязанных, но в то же время нужно доработать его другими профессиями. Представительницы профессий из этого перечня будут становиться на учет добровольно, уточнила Маляр.

Кроме того, Генштаб хочет начать ставить женщин на учет не ранее чем через месяц "после окончания особого периода в Украине", написала чиновница.

В то же время Маляр подчеркнула, что обязанность женщин с соответствующими специальностями становиться на воинский учет  это норма закона "О воинской обязанности и военной службе", которую Минобороны и Генштаб "не могут изменить".

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2231463287012701


Контекст:

Ранее сообщалось, что женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, с 1 октября 2022 года должны были становиться  на воинский учет как военнообязанные. Такие изменения регламентирует приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.

14 июня в Генштабе отметили, что женщин будут ставить на учет только по их согласию, а Анна Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, военные, Минобороны, закон, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, женщины, Российская Федерация
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