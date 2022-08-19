Генштаб ВСУ предлагает изменить список профессий, представительницы которых должны становиться на воинский учет

"Опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного часа свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете", – написала Маляр.

Но в то же время, по ее словам, есть необходимость в специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий. Поэтому Генштаб предлагает внести изменения в список профессий, в частности, сократить список специальностей, после которых женщины берутся на учет военнообязанных, но в то же время нужно доработать его другими профессиями. Представительницы профессий из этого перечня будут становиться на учет добровольно, уточнила Маляр.

Кроме того, Генштаб хочет начать ставить женщин на учет не ранее чем через месяц "после окончания особого периода в Украине", написала чиновница.

В то же время Маляр подчеркнула, что обязанность женщин с соответствующими специальностями становиться на воинский учет – это норма закона "О воинской обязанности и военной службе", которую Минобороны и Генштаб "не могут изменить".



