На двух направлениях на Донбассе продолжаются бои, еще на нескольких россияне отступили – сводка Генштаба

"На харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка. Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана. На славянском направлении осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного", – сообщили в Генштабе.

В сводке сказано, что россияне пытались штурмовать украинские позиции под Изюмом на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривное, Сулиговка – Новая Дмитровка. Насколько результативными были попытки оккупантов, не уточняется.

Войска противника на краматорском направлении вели обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба. На бахмустком направлении оккупанты вели огонь из танков и реактивной артиллерии по позициям в районе Бахмута, Соледара, Веселого, Зайцево, Яковлевки, Спорного, Белогоровки и еще ряда населенных пунктов.

"Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара. Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли. Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское. На авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На Новопавловском направлении оккупанты вели огонь в районе населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

"На запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Чаривного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки. На южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Николаевское", – добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)