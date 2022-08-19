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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На двух направлениях на Донбассе продолжаются бои, еще на нескольких россияне отступили – сводка Генштаба

ВСУ отбивают атаки российских оккупантов
ВСУ отбивают атаки российских оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

19 августа начались 177-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину, ситуация на волынском, полесском и сиверском направлениях, откуда россиян изгнали весной, не изменилась, на востоке и юге Украины идут боевые действия. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"На харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка. Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана. На славянском направлении осуществлял огненное поражение из артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного", – сообщили в Генштабе. 

В сводке сказано, что россияне пытались штурмовать украинские позиции под Изюмом на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривное, Сулиговка – Новая Дмитровка. Насколько результативными были попытки оккупантов, не уточняется. 

Войска противника на краматорском направлении вели обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба. На бахмустком направлении оккупанты вели огонь из танков и реактивной артиллерии по позициям в районе Бахмута, Соледара, Веселого, Зайцево, Яковлевки, Спорного, Белогоровки и еще ряда населенных пунктов.

"Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара. Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли. Продолжаются бои в направлении Покровское – Бахмутское. На авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опытного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки. Ведет штурмовые действия в направлении Лозовое – Первомайское, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке. 

На Новопавловском направлении оккупанты вели огонь в районе населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.

"На запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Чаривного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки. На южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Николаевское", – добавили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02y6UeLrHXkeEzQN3Fgvzxh2tXKWee7s87e6oAUGSzVLVpVyKsNKMTMEkgwky74Jxnl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Краматорск, Северск, Марьинка, Дмитровка, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Опытное, обстрелы, война России против Украины, Новомихайловка, Новобахмутовка, Угледар, Лозовая, столкновение, Гуляйполе, Белогоровка
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