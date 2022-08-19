Пенсионера, сбившего из ружья российский Су-34, пограничники наградили медалью

"В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь. Вражеский истребитель Су-34 был уничтожен. Самолет упал, а наш герой получил медаль "За содействие в охране государственной границы", – отметили в ГПСУ.

Пенсионер теперь хранит у себя в сарае обломок истребителя оккупантов.

"На втором круге как пошло. Я из своей клюшки "бах". А оно как "бух". И упало", ‒ так описывает свой подвиг сам мужчина.

В марте председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что над территорией Винницкой области украинские защитники сбили огнем из обычного пулемета "сверхсовременную" крылатую ракету оккупантов Х-101.

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Видео: Державна прикордонна служба України / Youtube