Пенсионера, сбившего из ружья российский Су-34, пограничники наградили медалью

"В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь. Вражеский истребитель Су-34 был уничтожен. Самолет упал, а наш герой получил медаль "За содействие в охране государственной границы", – отметили в ГПСУ.
Пенсионер теперь хранит у себя в сарае обломок истребителя оккупантов.
"На втором круге как пошло. Я из своей клюшки "бах". А оно как "бух". И упало", ‒ так описывает свой подвиг сам мужчина.
В марте председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что над территорией Винницкой области украинские защитники сбили огнем из обычного пулемета "сверхсовременную" крылатую ракету оккупантов Х-101.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая Чернигов.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую область с российской территории.
По данным Генштаба на 19 августа, потери российских оккупантов составили около 44 700 военных, 1899 танков, 234 самолета, 197 вертолетов, 15 кораблей и катеров.
Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.