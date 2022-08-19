ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пенсионера, сбившего из ружья российский Су-34, пограничники наградили медалью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Черниговский пенсионер помог пограничникам сбить Су-34 оккупантов, открыв огонь из своего охотничьего ружья
Черниговский пенсионер помог пограничникам сбить Су-34 оккупантов, открыв огонь из своего охотничьего ружья
Скриншот: Державна прикордонна служба України / YouTube

Украинский пенсионер Валерий Федорович, который помог уничтожить российский истребитель Су-34 в марте 2022 года, награжден медалью Госпогранслужбы Украины "За содействие в охране государственной границы". Об этом 19 августа сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь. Вражеский истребитель Су-34 был уничтожен. Самолет упал, а наш герой получил медаль "За содействие в охране государственной границы", – отметили в ГПСУ.

Пенсионер теперь хранит у себя в сарае обломок истребителя оккупантов.

"На втором круге как пошло. Я из своей клюшки "бах". А оно как "бух". И упало", ‒ так описывает свой подвиг сам мужчина.

В марте председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что над территорией Винницкой области украинские защитники сбили огнем из обычного пулемета "сверхсовременную" крылатую ракету оккупантов Х-101.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / Youtube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Массированным артиллерийским, ракетным и авиационным обстрелам подверглись многие украинские города, включая Чернигов.

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую область с российской территории.

По данным Генштаба на 19 августа, потери российских оккупантов составили около 44 700 военных, 1899 танков, 234 самолета, 197 вертолетов, 15 кораблей и катеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.

Теги: Россия, Украина, Чернигов, оружие, самолет, оккупация, авиация, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, вторжение, истребители, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, медали, война России против Украины, пенсионеры, награда, Сергей Борзов, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (169391)
2
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (101745)
3
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (99648)
4
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (98892)
5
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (89276)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (64524)
7
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (55412)
8
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (45595)
 
 
 
 