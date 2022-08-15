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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Вся украинская авиация, вся украинская ПВО вышли из-под удара 24 февраля. Кроме Херсонской области

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Украина сумела вывести воздушные силы ВСУ и силы ПВО из-под удара России 24 февраля, и они по-прежнему дееспособны
Украина сумела вывести воздушные силы ВСУ и силы ПВО из-под удара России 24 февраля, и они по-прежнему дееспособны
Фото: Міноборони .України / Instagram

В руководстве Украины все понимали, что Россия "гарантированно" готовит обострение на Донбассе, но принять то, что агрессор развязал полномасштабную войну, было непросто. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Многие говорят сейчас, что это же ваша обязанность верить, ваша обязанность готовиться. И верили, и готовились. Я говорю про моральное состояние. Психологически было трудно принять. Все понимали, что будет обострение на Донбассе. Оно было гарантировано. Но то, что полномасштабная война..." – говорит Арестович.

По его воспоминаниям, очень многим сложно было поверить в то, что "какой-то идиот хочет начать крупнейшую европейскую войну после 1945 года". Советник Офиса президента констатирует, что за это "мы заплатили коллективную цену на самом деле".

"Тем не менее заметьте: вся украинская авиация, все украинские средства ПВО вышли из-под удара 24 февраля, кроме Херсонской области. Там пару комплексов поймали, а все остальные вышли. В первом же воздушном бою за Киев ПВО сбили семь самолетов противника за 11 минут. А если бы мы не готовились..." – отмечает Арестович.

Советник главы Офиса президента настаивает, что подготовка к вторжению России была в Украине проведена, "другое дело, что все хотят, чтобы мы были как Израиль".

"А я всегда спрашиваю: у нас экономика как в Израиле, чтобы такую полноценную подготовку осуществить? И что могли – сделали, выбирая между обрушением экономики до начала боевых действий и качеством подготовки к боевым действиям. Да еще же оно должно было быть скрытным. Да еще таким, чтобы нам не сказали, что мы провоцируем", – резюмировал он.

Также Арестович рассказал, что с середины декабря Украина начала скрытое развертывание вооруженных сил в Херсонской области, но в регионе "очень много было перекупленных, они сорвали оборону".

Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец писал в июне, что 70% мощности украинских систем ПВО сохранены благодаря тактике "выстрелил – и бегом оттуда".

Российское минобороны еще в начале марта заявляло, что "уничтожило практически всю боеспособную" авиацию Воздушных сил ВСУ, равно как и украинские силы ПВО. Так, к июню оккупанты якобы уничтожили 215 самолетов ВСУ – это больше, чем было самолетов на вооружении украинской армии, отмечало издание "Проект".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

Оккупанты захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, заявил 8 мая Арестович. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Украина, Херсон, самолет, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, Алексей Арестович, Минобороны, самолеты, ВСУ, страна-агрессор, ПРО, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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