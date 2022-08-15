Арестович: Вся украинская авиация, вся украинская ПВО вышли из-под удара 24 февраля. Кроме Херсонской области

"Многие говорят сейчас, что это же ваша обязанность верить, ваша обязанность готовиться. И верили, и готовились. Я говорю про моральное состояние. Психологически было трудно принять. Все понимали, что будет обострение на Донбассе. Оно было гарантировано. Но то, что полномасштабная война..." – говорит Арестович.

По его воспоминаниям, очень многим сложно было поверить в то, что "какой-то идиот хочет начать крупнейшую европейскую войну после 1945 года". Советник Офиса президента констатирует, что за это "мы заплатили коллективную цену на самом деле".

"Тем не менее заметьте: вся украинская авиация, все украинские средства ПВО вышли из-под удара 24 февраля, кроме Херсонской области. Там пару комплексов поймали, а все остальные вышли. В первом же воздушном бою за Киев ПВО сбили семь самолетов противника за 11 минут. А если бы мы не готовились..." – отмечает Арестович.

Советник главы Офиса президента настаивает, что подготовка к вторжению России была в Украине проведена, "другое дело, что все хотят, чтобы мы были как Израиль".

"А я всегда спрашиваю: у нас экономика как в Израиле, чтобы такую полноценную подготовку осуществить? И что могли – сделали, выбирая между обрушением экономики до начала боевых действий и качеством подготовки к боевым действиям. Да еще же оно должно было быть скрытным. Да еще таким, чтобы нам не сказали, что мы провоцируем", – резюмировал он.

Также Арестович рассказал, что с середины декабря Украина начала скрытое развертывание вооруженных сил в Херсонской области, но в регионе "очень много было перекупленных, они сорвали оборону".

Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец писал в июне, что 70% мощности украинских систем ПВО сохранены благодаря тактике "выстрелил – и бегом оттуда".

Российское минобороны еще в начале марта заявляло, что "уничтожило практически всю боеспособную" авиацию Воздушных сил ВСУ, равно как и украинские силы ПВО. Так, к июню оккупанты якобы уничтожили 215 самолетов ВСУ – это больше, чем было самолетов на вооружении украинской армии, отмечало издание "Проект".

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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