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"Не думайте, что я планирую нападение". Лукашенко заявил, что с Россией воюет не Украина, а "весь блок НАТО"

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Лукашенко: Нам надо утихомириться
Лукашенко: Нам надо утихомириться
Фото: belta.by

19 августа "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил во время визита в Брестскую область, что он не планирует "бомбить с территории Беларуси" Украину, сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Речь об этом зашла после слов Лукашенко о "тысячах украинцев", которые якобы в связи с событиями в Украине находятся в Беларуси и "теперь получают белорусское гражданство".

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

16 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что сейчас вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма находится около 430 вражеских самолетов.

11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, война, гражданство, нападение, вторжение, украинцы, война России против Украины
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