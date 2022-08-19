"Не думайте, что я планирую нападение". Лукашенко заявил, что с Россией воюет не Украина, а "весь блок НАТО"

Речь об этом зашла после слов Лукашенко о "тысячах украинцев", которые якобы в связи с событиями в Украине находятся в Беларуси и "теперь получают белорусское гражданство".
"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.
16 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что сейчас вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма находится около 430 вражеских самолетов.
11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОН подписали согласие на участие в войне против Украины.