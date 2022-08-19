"Не думайте, что я планирую нападение". Лукашенко заявил, что с Россией воюет не Украина, а "весь блок НАТО"

Речь об этом зашла после слов Лукашенко о "тысячах украинцев", которые якобы в связи с событиями в Украине находятся в Беларуси и "теперь получают белорусское гражданство".

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)