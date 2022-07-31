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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко продолжает следовать линии Москвы в отношении войны против Украины – британская разведка

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Режим Лукашенко продолжает поддерживать политику Путина
Режим Лукашенко продолжает поддерживать политику Путина
Фото: EPA

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, стал почти полностью зависимым от России, заявило 31 июля в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что 28 июля РФ выпустила с территории Беларуси не менее 20 ракет по Украине.

"Это следует из того, как Россия использовала белорусскую территорию для нанесения основных ударов в своей неудавшейся попытке захватить Киев в феврале", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Лукашенко "продолжает следовать линии Москвы" в отношении конфликта, заявив 21 июля, что Украина "должна принять требования России о прекращении войны".

"Его режим стал еще более авторитарным, с расширением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его растущие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, указывают на то, что он стал почти полностью зависимым от России", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину.

Теги: Россия, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, разведка, война России против Украины
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