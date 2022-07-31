Лукашенко продолжает следовать линии Москвы в отношении войны против Украины – британская разведка

В ведомстве напомнили, что 28 июля РФ выпустила с территории Беларуси не менее 20 ракет по Украине.

"Это следует из того, как Россия использовала белорусскую территорию для нанесения основных ударов в своей неудавшейся попытке захватить Киев в феврале", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Лукашенко "продолжает следовать линии Москвы" в отношении конфликта, заявив 21 июля, что Украина "должна принять требования России о прекращении войны".

"Его режим стал еще более авторитарным, с расширением смертной казни за "подготовку террористических актов". Его растущие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, указывают на то, что он стал почти полностью зависимым от России", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/C3qIlLHgga — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 31, 2022