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Кабмин Украины денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям

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Кабмин принял решение 29 июля
Кабмин принял решение 29 июля
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что соглашение между правительствами Украины и Беларуси было заключено 5 февраля 1998 года в Минске.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Беларусь, война России против Украины, соглашение, Кабмин
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