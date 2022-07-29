Кабмин Украины денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям

Он отметил, что соглашение между правительствами Украины и Беларуси было заключено 5 февраля 1998 года в Минске.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.