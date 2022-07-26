Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает свои поля с пшеницей

По словам Лукашенко, критическая ситуация на мировом рынке продовольствия только усугубляется.

"Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", – сказал человек, считающий себя белорусским президентом.

Контекст:

По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.

В ходе боевых действий оккупанты регулярно обстреливают поля с урожаем, вследствие чего происходят пожары.

Так, 4 июля сгорело 90 га озимого ячменя в Днепропетровской области, сообщал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, а 6 июля сгорели поля с урожаем в Николаевской области.

По данным ГСЧС, в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов уничтожено более 130 га посевов зерновых.