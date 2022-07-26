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Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает свои поля с пшеницей

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Лукашенко утверждает, что критическая ситуация на мировом рынке продовольствия только усугубляется
Лукашенко утверждает, что критическая ситуация на мировом рынке продовольствия только усугубляется
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 26 июля заявил, что Украина сама поджигает свои поля с пшеницей. Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, критическая ситуация на мировом рынке продовольствия только усугубляется.

"Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", – сказал человек, считающий себя белорусским президентом.

Контекст:

По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.

В ходе боевых действий оккупанты регулярно обстреливают поля с урожаем, вследствие чего происходят пожары.

Так, 4 июля сгорело 90 га озимого ячменя в Днепропетровской области, сообщал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, а 6 июля сгорели поля с урожаем в Николаевской области.

По данным ГСЧС, в Харьковской области из-за обстрелов оккупантов уничтожено более 130 га посевов зерновых.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, пожар, урожай, обстрелы, пшеница
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