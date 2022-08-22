ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 200 оккупантов, четыре системы ПВО и вертолет – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине уничтожено более 1900 российских танков
В Украине уничтожено более 1900 российских танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Число российских оккупантов, уничтоженных в Украине с начала открытого вторжения, составило около 45 400. Об этом сообщил 22 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За последние сутки, по данным Генштаба, ликвидировано около 200 захватчиков.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1919 (+7);
  • боевые бронированные машины – 4230 (+6);
  • артиллерийские системы – 1032 (+4);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 145 (+4);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 198 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9);
  • крылатые ракеты – 194 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3149 (+6);
  • специальная техника – 99.

Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на донецком направлении, отметили в Генштабе. Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07JCaXP8J9xjzZg9zTWDknR5V9XV3332J5aeV1qRRkuX92rHVRMTsdWn6uiLwtMMnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, вертолет, ПВО, беспилотники, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
"Ни рыбы, ни мяса, ни яиц". Телеведущая Лебедь показала фото в бикини и рассказала, чем питается
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
В сети опубликовали свадебные фото Лопес и Аффлека, снятые с воздуха
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадную пасту из слив. Видеорецепт от кулинарного блогера
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
Кикабидзе передал украинским защитникам авто и сухпайки
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
  В Киеве попрощались с Русланой Писанкой. Фото, видео
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (167059)
2
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (105033)
3
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (76382)
4
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (63859)
5
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (31266)
6
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (20508)
7
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (20264)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (18244)
 
 
 
 