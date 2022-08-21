Число уничтоженных в Украине российских оккупантов превысило 45 тыс. – Генштаб ВСУ

За последние сутки, по данным Генштаба, ликвидировано около 300 захватчиков.

Другие потери российских войск составили:

Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на донецком и николаевском направлениях, отметили в Генштабе. Данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.