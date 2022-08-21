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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов превысило 45 тыс. – Генштаб ВСУ

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За сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, пять танков и 10 артиллерийских систем
За сутки ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, пять танков и 10 артиллерийских систем
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Число российских оккупантов, уничтоженных в Украине с начала открытого вторжения, составило около 45 200. Об этом сообщил 21 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За последние сутки, по данным Генштаба, ликвидировано около 300 захватчиков.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1912 (+5);
  • боевые бронированные машины – 4224 (+12);
  • артиллерийские системы – 1028 (+10);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 141;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 197;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);
  • крылатые ракеты – 190;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3143 (+6);
  • специальная техника – 99 (+2).

Наибольшие потери за сутки оккупанты понесли на донецком и николаевском направлениях, отметили в Генштабе. Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WUU42nX5cfjviBohTmT2EgjBVmje4xBSjia8HK1NLu9PRpWhgpNbeJgP3UBQX4WGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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