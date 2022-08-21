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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки на юге Украины ВСУ нанесли пять авиаударов, уничтожили 75 оккупантов и пушку "Гиацинт-С" – ОК "Юг"

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 230 огневых задач за сутки
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 230 огневых задач за сутки
Фото: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Grouping of troops "Kakhovka" / Facebook

20 августа украинские военные на юге Украины уничтожили 75 человек личного состава агрессора, два танка и семь единиц вражеской техники. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Юг".

В командовании сообщают, что враг при поддержке трех танков трижды пытался вести штурм из Александровки в направлении Таврического, но безуспешно.

Также оккупанты девять раз атаковали штурмовой авиацией и вертолетами позиции бойцов Вооруженных сил Украины вдоль линии столкновения.

В свою очередь, украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старице Херсонской области. 

"Вражеское войско уменьшено на 75️ рашистов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", два вражеских танка Т-72 и еще шесть единиц бронированной техники. Окончательные потери врага выясняются", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/448764463827793/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, Александровка, авиаудар, война России против Украины, потери России, Чернобаевка
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