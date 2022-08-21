За сутки на юге Украины ВСУ нанесли пять авиаударов, уничтожили 75 оккупантов и пушку "Гиацинт-С" – ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге выполнили более 230 огневых задач за сутки Фото: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Grouping of troops "Kakhovka" / Facebook

В командовании сообщают, что враг при поддержке трех танков трижды пытался вести штурм из Александровки в направлении Таврического, но безуспешно.

Также оккупанты девять раз атаковали штурмовой авиацией и вертолетами позиции бойцов Вооруженных сил Украины вдоль линии столкновения.

В свою очередь, украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага. А ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач, по результатам которых поражен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старице Херсонской области.

"Вражеское войско уменьшено на 75️ рашистов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", два вражеских танка Т-72 и еще шесть единиц бронированной техники. Окончательные потери врага выясняются", – сказано в сообщении.