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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"А это еще даже не стемнело". Хлань сообщил о взрывах в Чернобаевке

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Украинские военные неоднократно обстреливали российских оккупантов в Чернобаевке
Украинские военные неоднократно обстреливали российских оккупантов в Чернобаевке
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 20 августа в Facebook сообщил о взрывах в районе Чернобаевки Херсонской области.

"А это еще даже не стемнело. Рашисты, сколько бы вы там ни собирались, ВСУ будут крушить вас снова и снова", – написал Хлань.

По каким именно объектам противника были нанесены удары, он не уточнил.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0LFnNg7SDUUneYJyjvT7i4Ds368L2LYAgjEgyiS3Yh8DRJuER975AW3K89rT2QFaol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украинские военные неоднократно обстреливали российских оккупантов в Чернобаевке.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Чернобаевка, Сергей Хлань
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