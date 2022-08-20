"А это еще даже не стемнело". Хлань сообщил о взрывах в Чернобаевке

"А это еще даже не стемнело. Рашисты, сколько бы вы там ни собирались, ВСУ будут крушить вас снова и снова", – написал Хлань.

По каким именно объектам противника были нанесены удары, он не уточнил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украинские военные неоднократно обстреливали российских оккупантов в Чернобаевке.