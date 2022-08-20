"А это еще даже не стемнело". Хлань сообщил о взрывах в Чернобаевке

"А это еще даже не стемнело. Рашисты, сколько бы вы там ни собирались, ВСУ будут крушить вас снова и снова", – написал Хлань.
По каким именно объектам противника были нанесены удары, он не уточнил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские военные неоднократно обстреливали российских оккупантов в Чернобаевке.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.