Российские оккупанты атакуют в Николаевской области – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых районов и сковывании действий сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на николаевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, противник нанес авиационный удар недалеко от села Ольгино Херсонской области и "ведет наступательный бой в направлении Васильки – Благодатное" Николаевской области.

"Корабельная группировка противника в готовности к применению удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.