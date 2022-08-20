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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе украинские военные дали российским оккупантам жесткий отпор – Генштаб ВСУ

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Украинская армия отражает атаки оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинская армия отражает атаки оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

На востоке Украины российские оккупанты вели наступательные бои как в Харьковской области, так и в регионах Донбасса. Об этом сообщил 20 августа в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении [...] оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Довгенькое – Курулька. Как результат – наши воины нанесли противнику урон и отбросили его обратно, – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что в краматорском направлении враг безуспешно пытался наступать на направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка.

"На бахмутском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Травневое – Зайцево, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема, успеха не имел, получили жесткий отпор", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, противник вел "безуспешные наступательные бои" по направлениям Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

"На новопавловском направлении противник [...] вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел. В запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений сил обороны", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02aB4eLa2xbE4NAJ7gTbnL1ru6b9mz64ynwcA9uNVD3MmFvkCdQXE9r5MZQJyBeHpil

Война России против Украины Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
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