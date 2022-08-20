На Донбассе украинские военные дали российским оккупантам жесткий отпор – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении [...] оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Довгенькое – Курулька. Как результат – наши воины нанесли противнику урон и отбросили его обратно, – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что в краматорском направлении враг безуспешно пытался наступать на направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка.
"На бахмутском направлении [...] наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Травневое – Зайцево, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема, успеха не имел, получили жесткий отпор", – объяснили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, противник вел "безуспешные наступательные бои" по направлениям Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.
"На новопавловском направлении противник [...] вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел. В запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений сил обороны", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.