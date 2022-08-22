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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные откорректировали пропускную способность Каховского моста – командование "Юг"

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ВСУ уже вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые использовали российские оккупанты
ВСУ уже вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые использовали российские оккупанты
Фото: EPA (архив)

21 августа Вооруженные силы Украины еще раз ударили по Каховскому мосту в Херсонской области. Об этом сообщило в сводке по итогам дня оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста", – говорится в сообщении. 

В командовании сообщили, что россияне нанесли пять авиаударов по позициям украинских войск вдоль линии столкновения на юге. В свою очередь авиация Воздушных сил ВСУ нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

За сутки на южном направлении российские оккупанты понесли такие потери: 20 военных, корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С", самоходная гаубица "Мста-С", две пусковые установки С-300, радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", два буксируемых миномета 120-го калибра, три единицы бронированной техники.

В командовании отметили также, что РФ увеличила корабельную группировку в Черном море до 14 кораблей, включая пять ракетоносителей с 30 "Калибрами"

https://www.facebook.com/okPivden/videos/3195971164065331/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Теги: авиация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, мост, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, потери России
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