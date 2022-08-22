Украинские военные откорректировали пропускную способность Каховского моста – командование "Юг"

ВСУ уже вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые использовали российские оккупанты Фото: EPA (архив)

"Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ усилили огневой контроль и откорректировали пропускную способность Каховского моста", – говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что россияне нанесли пять авиаударов по позициям украинских войск вдоль линии столкновения на юге. В свою очередь авиация Воздушных сил ВСУ нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

За сутки на южном направлении российские оккупанты понесли такие потери: 20 военных, корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С", самоходная гаубица "Мста-С", две пусковые установки С-300, радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", два буксируемых миномета 120-го калибра, три единицы бронированной техники.

В командовании отметили также, что РФ увеличила корабельную группировку в Черном море до 14 кораблей, включая пять ракетоносителей с 30 "Калибрами".

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