Россия увеличила количество носителей ракет в Черном море накануне Дня Независимости Украины – командование "Юг"

В Черном море корабельная группировка оккупантов на боевом дежурстве увеличена до двух БДК и пяти ракетоносителей, отметило командование "Юг" ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом 21 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы видим, что они существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас пять, в том числе и подводные. Использование "Калибров" этой ночью тоже может быть определенным знаком того, что они сейчас готовы их использовать, даже несмотря на большую стоимость и не очень большое количество, которое еще осталось", – сказала Гуменюк.

Она призвала украинцев быть готовыми к возможному увеличению количества обстрелов, но "не поддаваться панике".

В оперативном командовании "Юг" отметили в Facebook, что в Черном море вражеская корабельная группировка на боевом дежурстве увеличена до двух БДК и пяти ракетоносителей с общим количеством более 30 ракет типа "Калибр".

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