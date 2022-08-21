В Харьковской области комендантский час объявили на весь День Независимости

"С 22 августа 2022 года комендантский час будет длится с 19.00 до 7.00 следующего дня. А в течение Дня Независимости комендантский час будет длится с 19.00 23 августа до 7.00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях – это наша безопасность", – написал он.

Глава обладминистрации напомнил, что в это время запрещается находиться в общественных местах и передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

"День Независимости – это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 августа в Харькове отмечают День города, а в Украине – День государственного флага.

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