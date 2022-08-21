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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области комендантский час объявили на весь День Независимости

Глава ОВА напомнил жителям региона о правилах поведения
Глава ОВА напомнил жителям региона о правилах поведения
Фото: ЕРА

С 22 августа в Харьковской области поменяется время комендантского часа, сообщил 20 августа в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"С 22 августа 2022 года комендантский час будет длится с 19.00 до 7.00 следующего дня. А в течение Дня Независимости комендантский час будет длится с 19.00 23 августа до 7.00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях – это наша безопасность", – написал он.

Глава обладминистрации напомнил, что в это время запрещается находиться в общественных местах и передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

"День Независимости – это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 августа в Харькове отмечают День города, а в Украине – День государственного флага.

24 августа – День Независимости Украины.

Контекст:

В видеообращении по итогам 20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в ближайшую неделю следует быть готовыми к тому, что "Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются оккупантами до 24 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, ДНК, комендантский час, День города, праздники, Харьковская область, провокации, угрозы, День Независимости, война России против Украины, Олег Синегубов
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