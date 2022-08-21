В Харьковской области комендантский час объявили на весь День Независимости

"С 22 августа 2022 года комендантский час будет длится с 19.00 до 7.00 следующего дня. А в течение Дня Независимости комендантский час будет длится с 19.00 23 августа до 7.00 25 августа. Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях – это наша безопасность", – написал он.
Глава обладминистрации напомнил, что в это время запрещается находиться в общественных местах и передвигаться по улицам пешком или на транспорте.
"День Независимости – это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными", – подчеркнул Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 августа в Харькове отмечают День города, а в Украине – День государственного флага.
24 августа – День Независимости Украины.
В видеообращении по итогам 20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в ближайшую неделю следует быть готовыми к тому, что "Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются оккупантами до 24 августа.